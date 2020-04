Majówka-domówka z Radiem Zet. Będzie grillowo, rowerowo i bezpiecznie

Łukasz Szewczyk

W poniedziałek (27 kwietnia 2020 roku) startują wiosenne akcje Radia Zet na majówkę. Zamiast tradycyjnego cyklu wiosennych eventów stacja zaprosi słuchaczy na "Majówkę-domówkę z Radiem Zet". Rusza też zabawa "Rozkręcamy wiosnę w Radiu ZET", w której słuchacze codziennie będą mogli wygrać rowery.

Tegoroczna wiosna jest inna niż dotychczasowe. Wszystkie planowane akcje zewnętrzne Radia Zet trzeba było przeformatować i dostosować do obecnie obowiązujących obostrzeń. Od poniedziałku (27 kwietnia) do niedzieli (3 maja 2020 roku) stacja będzie udowadniać, że nawet w czasie pandemii nie trzeba w pełni rezygnować z tradycyjnych "ogrodowych" przyjemności.Codziennie po 9.00 w "Dzień Dobry Bardzo", Mariusz Jeznach - pasjonat grilla i trener reprezentacji Polskiego Stowarzyszenia Grilla i BBQ, na co dzień szef kuchni Hotelu InterContinental w Warszawie i kucharz z trzydziestoletnim doświadczeniem - doradzi słuchaczom, jak przygotowywać dania z grilla elektrycznego, z którego można korzystać zarówno w domu jak i na balkonie. Słuchacze będą też mogli wziąć udział w konkursie i wygrać zestawy grillów elektrycznych wraz z produktami i gadżetami przydatnymi przy grillowaniu.W tym samym czasie startuje też antenowa zabawa "Rozkręcamy wiosnę z Radiem ZET". Codziennie do 8 maja 2020 roku, w różnych porach dnia, słuchacze będą mogli "upolować" rowery marki Kross.Obie akcje będą promowane na antenie stacji i w mediach społecznościowych.