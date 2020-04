"Shazam!", "Ad Astra", "Na wyciągnięcie ręki" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

Najbliższy weekend na antenach kanałów premium (Canal+, HBO, Cinemax) upłynie przy takich premierach, jak m.in.: "Ad Astra", "Na wyciągnięcie ręki", "Shazam!", "Zabierz mnie w jakieś mile miejsce", "Operacja Overlord".

"Shazam!" / Fot. Materiały prasowe

Premierowy weekend wrozpocznie piątkowa premiera -(24 kwietnia). Z kroniki kryminalnej Neapolu - oto historia grupy nastolatków, którzy postanawiają zostać gangsterami, kierowani marzeniem o lepszym, bardziej luksusowym i prestiżowym życiu. Dramat oparty na powieści Roberto Saviano, autora głośnej "Gomorry", znawcy włoskiej i światowej przestępczości. Srebrny Niedźwiedź za scenariusz na festiwalu w Berlinie.W sobotę(25 kwietnia). Roy McBride wyrusza w stronę Neptuna, aby odnaleźć zaginionego przed laty ojca. Jego kosmiczna odyseja jest zarazem terapią - konfrontacją ze swoimi demonami i dziedzictwem. Film Jamesa Graya reprezentuje artystyczny nurt kina science fiction, do którego przynależą również "Solaris" Andrieja Tarkowskiego i "High Life" Claire Denis. W głównej roli oglądamy Brada Pitta.Niedzielną premierą będzie obraz(26 kwietnia). Paryż. Mathieu Malinski, syn polskich emigrantów, ma sekret - kocha muzykę. Pierre Geithner, dyrektor konserwatorium, ma zaś problem - grozi mu usunięcie ze stanowiska. Gdy ich drogi się skrzyżują, obaj będą mieli szansę spełnić swe marzenia. Wpierw jednak młody pianista trafi pod skrzydła surowej nauczycielki gry. W produkcji Ludovica Bernarda oglądamy Lamberta Wilsona oraz Kristin Scott Thomas.Niedzielną Megapremierąbędzie film(26 kwietnia). Cwany czternastolatek Billy Batson (Asher Angel), dzięki wypowiedzeniu magicznego słowa zamienia się w dorosłego superbohatera Shazama (Zachary Levi). Zachwycony efektami przemiany postanawia przetestować granice swoich możliwości w bardzo beztroski sposób. Szybko jednak przyjdzie mu się zreflektować i nauczyć panować nad swoją mocą. Tym bardziej, że musi zmierzyć się ze śmiercionośnymi siłami zła kontrolowanymi przez doktora Thaddeusa Sivana (Mark Strong)... Wysokobudżetowy film akcji będący adaptacją popularnego komiksu z uniwersum DC Comics.Premierowy weekend na antenierozpocznie film(25 kwietnia). Maura (Carolina Bartczak) jest utalentowaną pianistką, która planuje dwa tygodnie odpoczynku przed ważnym przesłuchaniem. Kobieta dostaje jednak telefon od męża, ambitnego reportera, który mówi jej, że zdecydował się zostać całe lato w Rosji, aby dokończyć swój materiał. Pianistka zmuszona jest zostać w tej sytuacji w Nowej Funlandii i opiekować się córkami. Po nieudanym przesłuchaniu Maura wpada w depresję. Nocami gorączkowo gra na pianinie i śpi całymi dniami, pozostawiając swoje dzieci bez opieki. Pewnego dnia udaje się z nimi na pobliską wyspę i w stanie manii zapomina je zabrać ze sobą z powrotem.Portret utalentowanej pianistki, która traci opiekę nad dziećmi po epizodzie manii. Chora na schizofrenię kobieta musi walczyć ze swoimi demonami i nauczyć się żyć bez ukochanych córek.W niedzielę na antenie Cinemax(26 kwietnia). Na kilka godzin przed słynnym D-Day grupa amerykańskich spadochroniarzy ląduje w okupowanej przez Nazistów Francji. Ich zadaniem jest zniszczenie nadajnika, który znajduje się na szczycie ufortyfikowanego kościoła. Młodzi desperaci łączą siły z miejscową Francuzką i w piwnicach kościoła natrafiają niespodziewanie na tajne nazistowskie laboratorium....Z kolei w Cinemax2(26 kwietnia). Dorastająca Alma (Sara Luna Zoric) jedzie z Amsterdamu do Mostaru, by spotkać się ojcem i poznać kraj swojego pochodzenia. Od początku jednak nic nie idzie zgodnie z jej planem. Kuzyn Emir (Ernad Prnjavorac) wita ją chłodno i szydzi z lekkości życia na zachodzie. Na domiar złego dziewczyna niespodziewanie wchodzi w namiętną relację z jego najlepszym przyjacielem Denisem (Lazar Dragojevic). To nieoczywiste trio rusza razem w nieznane, przemierzając tętniącą życiem Bośnię...Wyróżniony Nagrodą Specjalną Jury w Rotterdamie, pięknie nakręcony debiut Eny Sendijarević nawiązuje do jej własnych doświadczeń.