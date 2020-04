Ekstraklasa wznowi rozgrywki w maju. Mecze bez kibiców, do obejrzenia tylko w TV

Łukasz Szewczyk

Dobra informacja dla kibiców polskiej piłki nożnej. Jeszcze w maju 2020 roku rozgrywki może wznowić piłkarska Ekstraklasa. Mecze będą rozgrywane bez udziały kibiców, którzy spotkania będzie mogli oglądać jedynie za pośrednictwem telewizyjnych transmisji.

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej z minister sportu, dał zielone światło dla powrotu piłkarzy PKO Bank Polski Ekstraklasy na boiska.- zapowiada Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy S.A. -- dodaje Animucki.Według zaprezentowanego dziś harmonogramu, najbliższa 27 kolejka Ekstraklasy ma zostać rozegrana od 29 do 31 maja 2020 roku. Zakończenie zaplanowane jest w dniach 18-19 lipca 2020 roku - termin umożliwia udział polskich drużyn w eliminacjach do europejskich pucharów. Warto jednak podkreślić, że terminy wciąż uzależnione są od sytuacji epidemicznej w kraju oraz zaleceń nadrzędnych Ministerstwa Sportu oraz Ministerstwa Zdrowia i GISZgodnie z wytycznymi UEFA każda federacja ma robić wszystko, aby dokończyć sezon na boisku w dotychczasowej formule rozgrywek. PKO Bank Polski Ekstraklasa - według ostatnich oficjalnych terminów UEFA - może grać do 20 lipca, federacje z miejsc 1-15 w rankingu UEFA nawet do 3 sierpnia.do odwołania ograniczeń wprowadzonych przez administrację państwową. To oznacza, że. Obecnie prawa do pokazywania wszystkich spotkań Ekstraklasy posiada Canal+. Jeden mecz w każdej kolejce pokazuje także TVP.