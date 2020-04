Tygodnik Polityka na majówkę z książką Edwina Bendyka. "W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata"

Łukasz Szewczyk

Wyjątkowo we wtorek (28 kwietnia 2020 roku) na rynku dostępne będzie nowe wydanie tygodnika Polityka (18/2020) na Majówkę. Do części nakładu dołączona będzie premierowa książka Edwina Bendyka "W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata".

"W Polsce, czyli wszędzie" to opowieść o końcu naszego świata, próba refleksji nad tym, co możemy zrobić, kiedy coraz wyraźniej widzimy zbliżający się zmierzch cywilizacyjnego modelu, który budowaliśmy przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Wszystko zaczyna się tu od dramatycznego pytania: czy Polska przetrwa do 2030 roku, czy też po raz kolejny powtórzy scenariusz rozkładu i upadku? Ta książka to opowieść o Polsce i o świecie, który się kończy, oraz o możliwości nowego, lepszego otwarcia.Autorem książki jest Edwin Bendyk - dziennikarz, publicysta i pisarz, kierownik działu naukowego tygodnika POLITYKA. Zajmuje się tematyką cywilizacyjną oraz relacjami między nauką i techniką a polityką, gospodarką, kulturą, życiem społecznym. Jest autorem wielu książek, w tym "Zatrutej studni" nominowanej do Nagrody Literackiej Nike w 2003 r. Wykłada w Collegium Civitas i Graduate School for Social Research Polskiej Akademii Nauk. Członek Polskiego PEN Clubu, European Council on Foreign Relations, członek zarządu Fundacji im. Stefana Batorego. Prowadzi blog "Antymatrix" na Polityka.pl.Książka "W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata" będzie w sprzedaży od 28 kwietnia 2020 roku w kioskach w części nakładu tygodnika Polityka na majówkę. Dostępna także na sklep.polityka.pl. W formie e-booka do nabycia w księgarniach internetowych.Wydanie Polityki z książką promowane będzie w telewizji (TVN24), radiu (Radio TOK FM, Złote Przeboje, Rock Radio, RMF Classic), prasie (Gazeta Wyborcza, magazyn Książki, POLITYKA, FORUM), Internecie (Interia.pl, Polityka.pl, media społecznościowe) oraz punktach sprzedaży prasy