Radio Złote Przeboje na majówkę

Łukasz Szewczyk

Czym naprawdę miało być radio, jak odwiedzić najpiękniejsze miejsca w Polsce, nie ruszając się z domu i co słychać u Blanki Lipińskiej? To niektóre propozycje majówkowych tematów Radia Złote Przeboje.

Tegoroczny długi weekend Radio Złote Przeboje rozpocznie audycją o... śnie. Czy rzeczywiście sen jest nam potrzebny, czemu faktycznie służy i czy sny mogą być prorocze? Na audycję "Dobry sen" zaprosi wszystkich Kamil Baleja w piątek, 1 maja br. zaraz po przebudzeniu, czyli od godz. 6:00 do 10:00.W kolejnym programie - "Zagadki wyjaśnione", nadawanym od 10:00 do 14:00 Tomek Florkiewicz opowie słuchaczom o rozwikłanych tajemnicach, m.in. o tym, że Trójkąt Bermudzki wcale nie jest przeklęty, a ludzie, którzy zbudowali piramidy, nie byli do pracy zmuszani, a tym bardziej nie współpracowali z przybyszami z kosmosu.Radio wcale nie miało być powszechnym medium, teflon wcale nie miał trafić na patelnie, zaś odkrycie penicyliny to czysty przypadek, a nie wynik skomplikowanych badań. "A miało być inaczej" - to audycja Jerzego Telesińskiego, dzięki której będzie można poznać wynalazki, zawody i biznesy, które w założeniach miały być czymś kompletnie innym. Audycja pojawi się na antenie 1 maja w godz. 14:00 - 19:00.W sobotę, 2 maja słuchacze Radia Złote Przeboje razem z Odetą Moro przeniosą się do domu Blanki Lipińskiej. Jaka jest na co dzień - przez jednych uwielbiana, przez innych wręcz przeciwnie - autorka "365 dni"? Tego się będzie można dowiedzieć z audycji "Najlepszy weekend" nadawanej od 11:00 do 14:00Krupówki, Kraków, góry, morze i mazurskie jeziora - wszędzie tam zabierze odbiorców stacji Piotr Jaworski w audycji "Palcem po mapie". Programu będzie można słuchać w godz. 14:00 - 19:00.Natomiast w niedzielę, 3 maja już o 9:00 Maciej Jednoralski zaprosi słuchaczy do świata dźwięków, które zna każdy z nas, oraz stojących za nimi pomysłów i ludzi. Audycja "Brzmi dobrze" wyjaśni, skąd się wzięły i kto skomponował np. popularny dzwonek telefonu komórkowego, dźwięki towarzyszące reklamom procesorów do komputera czy niektórych samochodów."Muzyka łagodzi objawy" to propozycja Tomasza Brhela. W programie nadawanym od 14:00 do 19:00 opowie on m.in., w czym lekarzom pomagają piosenki ABBY, które piosenki obniżają ciśnienie, a przy których przebojach obłożnie chorzy pacjenci stają na nogi.