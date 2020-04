Poniedziałkowe "Wieczory kinomaniaka" w TNT

Łukasz Szewczyk

W każdy pierwszy dzień tygodnia stacja zaprasza swoich widzów na wieczorne seanse najlepszej selekcji filmów.

"Wieczór kinomaniaka" to dobre zakończenie każdego, nawet najbardziej intensywnego poniedziałku. Produkcje dobrano w bardzo zróżnicowany sposób - przed widzami TNT m.in. historia weterana wojennego, który podejmuje pracę jako taksówkarz, wojenna opowieść o brawurowej próbie rozbrojenia niebezpiecznej broni czy film o poszukiwaniu wolności, w którym dwójka przyjaciół przemierza kraj na motocyklach i przeżywa kolejne przygody.Głównym bohaterem(4 maja) jest Travis Bickle (Robert De Niro), który powraca z wojny w Wietnamie i dręczony nieznośną bezsennością postanawia znaleźć nowy zawód. Zostaje taksówkarzem jeżdżącym po jednej z najbardziej niebezpiecznych dzielnic Nowego Jorku i wożąc swoich klientów stopniowo poznaje przestępczy świat tego miasta. Pewnego dnia bohater przypadkowo trafia na nieletnią prostytutkę Iris (Jodie Foster). Poruszony jej historią postanawia chronić dziewczynę przed wykorzystującymi ją przestępcami i nakłonić ją do porzucenia profesji.Akcja(11 maja) rozgrywa się podczas II Wojny Światowej. To emocjonująca do ostatniej minuty historia grupy brytyjskich żołnierzy, którzy pod dowództwem majora Franklina oraz alpinisty, kapitana Mallory (Gregory Peck), muszą wykonać niemal niemożliwe zadanie. Ich misją jest rozbrojenie ogromnych dział o dalekim zasięgu. Śmiercionośna broń znajduje się na jednej z wysp, która jest oblężona przez niemieckie wojska. Jedyną możliwością, by dostać się do dział jest pokonanie stromych klifów niestrzeżonych przez wroga. Jeżeli brytyjskiej grupie uda się przebyć tę niebezpieczną drogę i unieszkodliwić broń, otworzą drogę ucieczki dla 2 tysięcy odciętych od świata kompanów.(18 maja) to filmowe widowisko science fiction, które wyreżyserował Steven Spielberg. Historia rozpoczyna się, gdy jeden z bohaterów, elektryk Roy Neary (Richard Dreyfuss) dostrzega na niebie kształt przypominający kosmiczny pojazd. Ten sam niezidentyfikowany obiekt obserwuje także zrozpaczona Jillian Guiler (Melinda Dillon), której syn zaginął bez wieści. Kosmitami interesuje się także jeden z profesorów, Claude Lacombe (François Truffaut). Od momentu zaobserwowania tajemniczego zjawiska Roya nękają przerażające wizje, które mężczyzna postanawia zweryfikować. Dzięki swoim snom domyśla się, że do spotkania z przybyszami z kosmosu dojdzie u stóp góry Devils Tower. Gdy wreszcie udaje mu się dotrzeć w wybrane miejsce okazuje się, że nie jest jedynym człowiekiem, który ma spotkać się z przybyszami z kosmosu...(25 maja) to fascynująca historia o poszukiwaniu prawdziwej wolności oraz o sile przyjaźni. Akcja filmu rozgrywa się Ameryce lat 60-tych, w której działa wiele subkultur i nurtów filozoficznych. Dwóch przyjaciół postanawia wybrać się motocyklami w podróż po całej Ameryce. Fundusze na przygodę swojego życia zdobywają sprzedając drobne narkotyki. Wyatt (Peter Fonda) i Billy (Dennis Hopper) podróżując spotykają mnóstwo ciekawych osobowości i przeżywają kolejne przygody, które z czasem stają się coraz bardziej niebezpieczne. Postanawiają zatrzymać się w hipisowskiej komunie, uwodzą piękne kobiety oraz korzystają z używek. Do szalonej wyprawy przyłączył się także młody, zbuntowany adwokat (Jack Nicholson). W jakie kłopoty wpakuje się ta buntownicza drużyna?