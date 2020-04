Dwudniowy finał 13 Polskim Topie Wszech Czasów w radiowej Trójce

Łukasz Szewczyk

"Autobiografia", "Dziwny jest ten świat", "Nie pytaj o Polskę", a może "Kocham wolność"? Czy któraś z tych niezapomnianych piosenek zwycięży w tegorocznym plebiscycie radiowej Trójki?

Od 1994 roku radiowa Trójka, na przełomie roku, ogłasza listę piosenek, które cieszą się wśród słuchaczy największą popularnością, czyli Top Wszech Czasów. Jednak w 2008 roku Program 3 Polskiego Radia po raz pierwszy zorganizował polski plebiscyt. Od tego czasu największym uznaniem słuchaczy cieszą się w nim: "Autobiografia" Perfectu, "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena oraz "Kocham wolność" Chłopców z Placu Broni. W ubiegłym roku zwyciężyła wspomniana "Autobiografia", na drugim miejscu uplasował się przebój Obywatela G.C. "Nie pytaj o Polskę", a na trzecim znalazł się "Krakowski spleen" Maanamu.W tym roku głosować można było na 66 utworów spośród niemal 800 propozycji - począwszy od "Specjalnego rodzaju kontrastu" grupy 1984, aż do "Jadę pociągiem prawdziwym" Zucha Tomka Wertza & Marka Grechuty.Głosowanie na stronie Polskiego Topu trwało od 2 marca do 27 kwietnia. O tym, która piosenka zebrała w tym roku najwięcej głosów przekonamy się - po raz pierwszy w historii plebiscytu - w trakcie dwudniowej, trwającej aż 24 godziny audycji. Utwory, które zajęły miejsca od 101 do 200 poznamyw godz. 9.00-21.00. Przedstawią je kolejno: Marek Niedźwiecki (godz. 9.00-12.00), Piotr Baron (12.00-15.00), Piotr Metz (godz. 15.00-18.00) i Piotr Stelmach (godz. 18.00-21.00).poznamy - w tych samych godzinach - "pierwszą setkę" w głosowaniu słuchaczy Trójki, a kolejność prowadzących zostanie odwrócona.