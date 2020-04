Majówka z RMF FM: Gry i domówka z gwiazdami, koncerty, "Morze Flag"

Łukasz Szewczyk

Na tegoroczną majówkę RMF FM zaplanowało gry z gwiazdami, koncerty Stinga z Shaggym, De Mono, Roxany Węgiel, Viki Gabor oraz domówkę u Dowborów. W sobotę przygotowano akcję "Morze Flag".

na antenę RMF FM jeszcze większy wpływ niż dotychczas będą mieli słuchacze. Dla nich stacja zorganizowała specjalne konkursy i wirtualne gry z gwiazdami: w statki z Andrzejem Krzywym, z Piotrem Żyłą w "Nie taka to melodia" i Dominiką Gawędą w kalambury. Relacje z gier będą prezentowane na antenie. O godz. 20:05 De Mono da "Koncert z dużego pokoju".TradycyjnieRMF świętuje Dzień Flagi. Tysiące flag będzie dumnie powiewać na wietrze. I mimo, że w tym roku będzie bez udziału słuchaczy, akcja ma na celu podnieść Polaków na duchu w tym trudnym momencie i przypomnieć, że z najgorszych sytuacji wychodziliśmy obronną ręką i że tym razem też wygramy. Autorom akcji zależy, by Polacy poczuli się silni i zjednoczeni pod Biało-czerwoną. Relacje z tego wydarzenia-niespodzianki będą zarówno na antenie oraz w internecie. Tego dnia na stronach internetowych radia znajdą się też przysyłane przez Słuchaczy zdjęcia z pozytywnymi przesłaniami do rodaków. Atrakcją wieczoru będzie koncert Shaggiego i Stinga zagrany specjalnie dla RMF FM.upłynie pod hasłem "Wszystko będzie dobrze". Żeby wprawić Słuchaczy w dobry nastrój RMF FM połączy się domowym studiem Małgorzaty i Macieja Dowborów i podsłucha ich niekontrolowane rozmowy z gwiazdami w trakcie domówki. A w cyklu "Koncert z dużego" pokoju o 12-tej zaśpiewa Roxana Węgiel, a o 20-tej Viki Gabor. Tuż po 23-ciej kolejny odcinek "Misji Specjalnej - Katyń wielka mistyfikacja".