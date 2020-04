Rockowa majówka z Rock Radiem. Grillowanie z Big Cycem i Ewą Wachowicz

Łukasz Szewczyk

Na długi majowy weekend Rock Radio przygotowało dla swoich słuchaczy propozycje spod znaku "Cały rock majówka". Gośćmi specjalnych audycji stacji będą m.in. Ewa Wachowicz, Krzysztof Skiba i Jacek "Dżej Dżej" Jędrzejak z zespołu Big Cyc, którzy opowiedzą o klasyce rocka na talerzu i sztuce grillowania.

W piątek, 1 maja 2020 roku w godz. od 10:00 do 15:00 Rock Radio zaprosi wszystkich na audycję "Mój pierwszy raz". Goście stacji opowiadać będą o swoich pierwszych przygodach, a audycję poprowadzi Mariusz Stelmaszczyk. Po 15:00 na antenie pojawi się "Klasyka rocka na talerzu", czyli "Klasyczna 10" w kulinarnym wydaniu - zaproszenie do programu przyjęła bowiem Ewa Wachowicz. W audycji będzie można usłyszeć wybrane przez nią rockowe przeboje wszech czasów.Natomiast w sobotę, 2 maja od 10:00 najlepsze duety w historii rocka przedstawi Arek Skiba w programie "Dwójka bez sternika". Od 15:00 Rock Radio zaprosi słuchaczy na "Big Grill", czyli audycję o sztuce grillowania według zespołu Big Cyc. Jak to się robi po polsku na wesoło i z dowcipem, opowiadać będą Krzysztof Skiba i Jacek "Dżej Dżej" Jędrzejak, a program poprowadzi Michał Żołądkowski.3 maja, jak w każdą niedzielę, od 10:00 w Rock Radiu stery przejmuje Łukasz Ciechan Ciechański. Do 15:00 będzie gospodarzem swojej cotygodniowej audycji, tym razem nadawanej pod przewrotną nazwą "Cały rock Majówka". W kolejnym programie - na antenie od 15:00 do 20:00 - gościem Rock Radia będzie Grzegorz Halama. Na audycję, która zaproponuje satyryczny rzut oka na nową rzeczywistość home office, zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.