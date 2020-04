Nowy tytuł portfolio Grupy ZPR Media. "Architekt Wnętrz"

Łukasz Szewczyk

Na rynku ukazał się "Architekt Wnętrz", półrocznik skierowany do branży wnętrzarskiej oraz osób zainteresowanych najnowszymi trendami w projektowaniu wnętrz. Wydawcą tytułu jest spółka TIME SA (Grupa ZPR Media), będąca liderem segmentu czasopism wnętrzarskich.

Magazyn "Architekt Wnętrz" skierowany jest do profesjonalistów, zajmujących się projektowaniem wnętrz użyteczności publicznej (obiekty oświatowe, kulturalne, lecznicze), komercyjnych (biura, hotele i restauracje) oraz mieszkaniowych. Dystrybuowany jest bezpłatnie do prenumeratorów miesięcznika "Architektura Murator" oraz do wybranych, uznanych projektantów wnętrz.Na treść "Architekta Wnętrz" składają się prezentacje nowatorskich realizacji, rozmowy z wiodącymi architektami, a także artykuły i rady ekspertów, dotyczące innowacyjnych rozwiązań, technologii i najaktualniejszych trendów we wzornictwie. Prezentowane są również oferty firm z branży wyposażenia wnętrz mieszkalnych i komercyjnych oraz przeglądy produktów wykończeniowych i dekoracyjnych. Pojawiać się będą także zapowiedzi i relacje z najważniejszych światowych, jak i polskich festiwali i targów dizajnu. Nowoczesny layout oraz logo tytułu zaprojektował Adam Olchowik.- mówi Anna Żmijewska, redaktor naczelna "Architekta Wnętrz" i kierownik działu technika miesięcznika "Architektura-murator".- mówi Joanna Hodała, dyrektor handlowy Segmentu Wnętrza.