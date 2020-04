Rozrywkowy maj na antenach MTV, Paramount Channel, Nickelodeon i Comedy Central

Łukasz Szewczyk

Obowiązujące obecnie ograniczenia i zasady bezpieczeństwa nie pozwalają cieszyć się słoneczną pogodą. Dlatego stacje MTV, Paramount Channel, Comedy Central i Nickelodeon dokładają wszelkich starań, by dostarczyć swoim widzom rozrywkę

Na antenienie zabraknie oczywiście ulubionych programów widzów. Od 1 do 3 maja majówkowy maraton z hitowym reality show, "Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy". Ponadto, w ramach akcji #RazemNaOdległość członkowie Ekipy w specjalnym spocie będą zachęcać swoich fanów do spędzenia majówki w domach oraz dzielenia się swoimi filmikami i zdjęciami. Dodatkowo stacja organizuje specjalny konkurs - osoby, które wezmą w nim udział, będą miały szanse wygrać rozmowę ze swoim ulubionym uczestnikiem najnowszego sezonu "Warsaw Shore". W majowej ramówce MTV nie zabraknie również nowości. Już 12 maja premiera pierwszego sezonu gwiazdorskiej edycji "Ex na plaży", a 18 - najnowszej serii MTV, "True Life: Zbrodnie" badającej najbardziej wstrząsające i tajemnicze zbrodnie, które odbiły się szerokim echem w prasie i na portalach społecznościowych.Majówkowy weekend na antenieprzyniesie dwie premiery. W piątek, 1 maja o godz. 20:00 "Push", zapierający dech w piersiach thriller z Dakotą Fanning i Chrisem Evansem. Z kolei w sobotę 22:15 kultowe "Wściekłe psy", czyli mistrzowski kryminał samego Quentina Tarantino. Na tym jednak nie koniec! Emocji dostarczą również wieczory z serią horrorów o seryjnym zabójcy, "Piła'. Emisje poszczególnych części od 21 do 24 maja o godz. 22:00.Atrakcje czekają również najmłodszych widzów. W maju na antenieemisja premierowych odcinków animacji "Harmidom" oraz reality show "America's Most Musical Family". Natomiast 5 maja premiera trzeciego sezonu serialu "Dodaj magii". Majówkowy weekend upłynie pod znakiem maratonu "SpongeBoba Kanciastoportego" (1-3 maja, godz. 8:55-14:10), a majowe niedziele widzowie spędzą z "Alvinem i wiewiórkami". Ponadto antenę Nickelodeon przejmie "Niebezpieczny Henryk". Maratony z młodym superbohaterem, od 11 maja, od poniedziałku do piątku, od godz. 18:15.programy komediowe. Nie zabraknie kultowych "Przyjaciół" i "Teorii wielkiego podrywu", czy premierowych odcinków "Pełniejszej chaty". W Polsat Comedy Central Extra królować będą z kolei ulubione polskie hity komediowe, jak "Niania", Świat według Kiepskich" i "Spadkobiercy" oraz klasyk angielskiego humoru , Allo' Allo".