Domowe seanse z wielkim kinem w maju na antenie TNT

Na widzów TNT w ramach cyklu "Wielkie Kino" czeka w maju wiele emocji. Poruszająca opowieść o wrażliwym cyborgu, autentyczna historia z czasów II Wojny Światowej czy studenckie eksperymenty próbujące udowodnić istnienie życia po śmierci - to tylko niektóre z atrakcji.

"Wielkie Kino" to comiesięczny cykl filmowy emitowany na antenie TNT, w którym stacja prezentuje wybór najlepszych produkcji w gwiazdorskiej obsadzie. W maju, podczas środowych, wieczornych seansów, widzowie będą mogli obejrzeć m.in. historyczny dramat opowiadający o autentycznych wydarzeniach z czasów II Wojny Światowej, efekty niebezpiecznych eksperymentów medycznych prowadzonych przez studentów czy kultowego "Edwarda Nożycorękiego" w reżyserii Tima Burtona.(6 maja) to produkcja oparta na mało znanych faktach z okresu II Wojny Światowej. Bohaterem filmu jest pułkownik III Rzeszy - Claus von Stauffenberg (Tom Cruise), który podczas walki na froncie ucierpiał i stracił oko. Po powrocie do zdrowia żołnierza, jego przywódcy powierzają mu kolejne zadanie. Tymczasem bohater, oprócz wypełniania nowych obowiązków, wyznacza sobie ważny cel - wraz ze swoimi współpracownikami zaczyna planować śmiercionośny atak na Adolfa Hitlera (w tej roli David Bamber). Claus ma w planach przejęcie władzy w III Rzeszy i postanawia samodzielnie wykonać wyrok na bezwzględnym dyktatorze. 20 lipca 1944 roku udaje się w tym celu do Wilczego Szańca - tajnej kwatery wodza. Oprócz niezbędnych dokumentów, w swoim bagażu ma także dwa ładunki wybuchowe. Jak zakończy się ta karkołomna misja?W uniwersyteckim szpitalu w Chicago grupa studentów (Julia Roberts, Kevin Bacon, William Baldwin) przekonana przez niepokornego Nelsona Wrighta (Kiefer Sutherland) rozpoczyna niebezpieczne eksperymenty medyczne. Bohaterowie(13 maja) chcą się przekonać, czy rzeczywiście istnieje życie po śmierci. Każdy z nich za pomocą starannie dobranych leków doprowadza się do stanu śmierci klinicznej. Nikt z uczestników eksperymentu nie wie, że po reanimacji i przywróceniu do życia zaczną nękać ich koszmary z przeszłości i dawno zapomniane wyrzuty sumienia. Wszystko wskazuje na to, że igranie ze śmiercią może mieć swoje poważne konsekwencje, a powrót do normalnego funkcjonowania okaże się trudniejszy, niż ktokolwiek mógł przypuszczać...Nieznany naukowiec (Vincent Price) mieszkający w tajemniczym zamku właśnie skonstruował dzieło swojego życia - wrażliwego cyborga. 20 maja(Johnny Depp) do złudzenia przypomina przystojnego młodzieńca, jednak zamiast rąk ma ostre nożyczki, którymi nauczył się perfekcyjnie posługiwać. Po śmierci swojego wynalazcy Edward wiedzie samotny żywot. Wszystko zmienia się w dniu, gdy do jego drzwi puka przedstawicielka handlowa - Peg. Kobieta namawia go, by ją odwiedził. Edward coraz częściej pojawia się w jej miasteczku i stopniowo przełamuje strach mieszkańców. Staje się najlepszym ogrodnikiem i fryzjerem, jakiego dotąd spotkała społeczność. Cyborgowi nie udaje się jednak nawiązać żadnych bliskich znajomości. Nieocenionym wsparciem jest dla niego rodzina Peg. To właśnie dzięki niej poznaje Kim (Winona Ryder), z którą łączy go ogromna wrażliwość...Przez wiele wieków członkowie(27 maja) kontrolowali i obserwowali świat tzw. Ciemnych, w którym funkcjonują wampiry, czarownice, wilkołaki i magowie. Wszystkie te stworzenia, w myśl postanowień pradawnego rozejmu, są aktywne w nocy i mają prawo kontrolować siły Światła. Los ludzi zależy od zachowania równowagi pomiędzy tymi dwoma obszarami. Okazuje się jednak, że ta równowaga zostaje zagrożona. Stara przepowiednia mówi, że pewnego dnia na Ziemi pojawi się tzw. Wielki, którego zadaniem będzie zaprowadzenie pokoju pomiędzy Światłem i Ciemnością. Przepowiednia właśnie zaczyna się spełniać, nikt jednak nie wie, po której ze stron stanie wybawca.