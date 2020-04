Richard Gere w serialu "MotherFatherSon". Premiera na antenie BBC First

Łukasz Szewczyk

Richard Gere w pierwszej serialowej roli po 30 latach nieobecności na szklanym ekranie u boku Helen McCrory i Billy'ego Howle'a. Premiera serialu "MotherFatherSon" w BBC First

Serial "MotherFatherSon" w BBC First / Fot. BBC

Max jest wpływowym właścicielem ogromnego imperium medialnego. Jego bronią jest informacja. Zna ciemne sekrety wielu wysoko postawionych osobistości ze świata biznesu i polityki, bez skrupułów korzysta z tej wiedzy. Jego syn Caden jest z kolei najmłodszym w dziejach redaktorem naczelnym "The National", jednej z gazet Maxa. Ciężar odpowiedzialności oraz nieustanne próby sprostania wysokim wymaganiom ojca wpędzają go w świat narkotyków oraz anonimowego seksu.W wyniku prowadzenia takiego stylu życia Caden doznaje ciężkiego udaru. Nagle staje się bezbronnym dzieckiem potrzebującym pomocy żyjących w separacji rodziców. Dla Kathryn jest to szansa na ponowne porozumienie się ze zdominowanym przez ojca synem. Jednocześnie Caden zna tajemnice, które mogą doprowadzić do upadku imperium Maxa. A jego milczenia nie da się kupić. Gdy między Maxem a Kathryn rozgrywa się walka o duszę syna, w kraju rozpoczyna się bezwzględna walka polityków o duszę narodu...Seria liczy 8 odcinków.