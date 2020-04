Święto pracy zdalnej, sceny z życia bez sceny. Majówka z RMF Classic

Łukasz Szewczyk

Na majowy, świąteczny weekend zespół RMF Classic przygotował kilka propozycji nawiązujących tematycznie do obecnej sytuacji.

W piątek 1 maja rano od godz. 9:00 - "Święto pracy zdalnej", czyli opowieści o tym, jak pomysłowo i ciekawie można urządzić biuro w domu. Następnie "Bohaterowie są wśród nas" - przegląd najciekawszych postaci filmowych i komiksowych super-bohaterów, z którymi często ostatnio utożsamiamy lekarzy, pielęgniarki, ratowników i pracowników ochrony zdrowia.Piątkowe popołudnie to oddech przy wybranych kompozycjach brytyjskiego wokalisty i kompozytora Eltona Herculesa Johna oraz ciekawostki z jego wydanej ostatnio biografii. Przed snem natomiast w całości nastrojowy album "Songs Without Words" Włodka Pawlika, pierwszego - i jak dotąd jedynego - polskiego laureata nagrody Grammy w kategorii jazzu.Sobota to - oprócz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - także Dzień Polonii i Polaków za granicą. Korzystając z tego pretekstu oraz możliwości Internetu w sobotnie przedpołudnie od godz. 9:00 gościem RMF Classic będzie znakomity reżyser Jan Komasa, który na co dzień mieszka w Berlinie. Opowie o swoim życiu codziennym w stolicy Niemiec i pracy w warunkach pandemii.Popołudnie 2 maja to przegląd najciekawszych produkcji, w szczególności piosenek, które nagrali aktorzy polskich teatrów on-line, a późnym popołudniem wizyta, także on-line, w domowych bibliotekach polskich artystów i twórców. O tym, co czytają w tym trudnym czasie, opowiedzą między innymi - Anna Cieplak, Sylwia Chutnik, Jacek Cygan czy Andrzej Seweryn. W "Muzyce spod igły" tym razem I Koncert fortepianowy Fryderyka Chopina w wykonaniu Haliny Czerny - Stefańskiej.W pierwszą niedzielę maja od godz. 10:00 Artur Andrus zaprasza na "Niedomówienia", a jego gośćmi będą: Bronisław Maj, Maja Sikorowska, Leszek Teleszyński - czyli słynny redaktor Maj z serialu "Życie na gorąco" oraz Jan Ptaszyn Wróblewski - kompozytor piosenki "Kolega Maj". Artur Andrus zadzwoni do wszystkich z ważnym pytaniem - "Jak się mają?W niedzielne popołudnie po godz. 13:00 wirtualnymi gośćmi RMF Classic będą słynni artyści operowi - Aleksandra Kurzak i jej mąż Roberto Alagna oraz Piotr Beczała. Także z nimi rozmowy o życiu w oczekiwaniu na powrót na wielkie sceny.Następnie w programie podróżniczym "Jasna strona świata" przegląd najciekawszych pieszych szlaków turystycznych w Polsce jako propozycja na czasy, w których przestanie obowiązywać hasło "zostań w domu".W cotygodniowej Liście Przebojów Muzyki Filmowej oprócz podstawowego notowania także muzyczne akcenty związane z urodzinami znakomitego aktora Ala Pacino, który kilka dni temu skończył 80 lat. W programie pojawi się muzyka z najsłynniejszych produkcji z jego udziałem - między innymi z filmów "Ojciec chrzestny" i "Zapach kobiety".W Operowej Niedzieli zabrzmi album "Pawlik/Moniuszko Polish Jazz", na którym Włodek Pawlik przełożył moniuszkowskie tematy na język jazzu, bo jak przystało na 3 maja w programie nie może zabraknąć muzyki twórcy naszej polskiej opery narodowej.