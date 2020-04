Gazeta Wyborcza w programie Google na rzecz wzmocnienia oferty subskrypcji cyfrowych

Łukasz Szewczyk

Gazeta Wyborcza znalazła się w gronie ośmiu europejskich wydawców wybranych do programu The GNI Subscriptions Lab. Wraz z mediami z siedmiu krajów zespół dziennika będzie pracować nad wzmocnieniem oferty subskrypcji cyfrowych dzięki wymianie doświadczeń wydawców i wspólnemu szukaniu najbardziej efektywnych rozwiązań.

W kwietniu 2020 roku poznaliśmy uczestników programu the Google News Initiative (GNI) Subscriptions Lab, realizowanego przez Google wspólnie z międzynarodową organizacją International News Media Association (INMA) oraz FT Strategies, zespołem doradczym "The Financial Times".The GNI Subscriptions Lab to zaplanowany na dziewięć miesięcy program, który ma pomóc europejskim wydawcom wzmocnić możliwości ich cyfrowych ofert subskrypcyjnych i zwiększyć przychody z nimi związane.Spośród 54 zgłoszeń do programu wybrano 8 redakcji: 'La Croix' (Francja), 'Dennik N' (Słowacja), "Gazeta Wyborcza" (Polska), 'The Independent' (Wielka Brytania), 'Kurier' (Austria), "MittMedia" (Szwecja), 'El Mundo' (Hiszpania) i 'RP Online' (Niemcy).W ramach The GNI Subscriptions Lab europejscy wydawcy będą wspólnie szukać możliwości ulepszenia każdego etapu subskrypcji cyfrowych, podzielą się też swoimi sukcesami oraz wiedzą niezbędną do realizacji tego procesu. Będą eksperymentować z nowymi rozwiązaniami, np. próbując wprowadzać rozwiązania z jednego kraju do drugiego, a także wykorzystywać doświadczenia organizatorów programu. Celem działań jest przyczynienie się do zbudowania trwałego modelu biznesowego mediów opartego na płatnych subskrypcjach.- mówi Dorota Adamczyk-Mroczek, chief digital revenue officer "Gazety Wyborczej" i Wyborcza.pl.- dodaje Richard Gingras, wiceprezes GoogleEfekty prac prowadzonych w ramach The GNI Subscriptions Lab zostaną przedstawione w październiku 2020 roku, w czasie konferencji the INMA Media Innovation Week.=