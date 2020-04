TVP Historia świętuje 13 urodziny. Specjalna ramówka

Łukasz Szewczyk

3 maja, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, TVP Historia świętuje swój 13. jubileusz. Z tej okazji TVP Historia zaprasza na specjalną ofertę programową.

W dniu 13. Urodzin, czyli 3 maja 2020 roku, kanał TVP Historia zaprasza o godz. 10:45 na fabularyzowany dokumentw reż. Krzysztofa Paluszyńskiego. Film opowiada o fascynujących, monumentalnych, kamiennych grobowcach. O godz. 14:40 stacja przygotowała dokumentw reż. Mirosława Borka, poświęcony drodze do odzyskania Niepodległości w 1918 roku, walce o jej utrzymanie w pierwszych latach II Rzeczypospolitej oraz budowie Niepodległej Polski. O godz. 16:15 dokumentw reż. Tomasza Dobrosza o wizji Polski wybitnych postaci dwudziestolecia międzywojennego: Tadeusza Dołęgi - Mostowicza, Melchiora Wańkowicza, o. Maksymiliana Kolbe, Janusza Kusocińskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego i Hanki Ordonówny, natomiast o godz. 16.40 TVP Historia zaprasza na film dokumentalny w reżyserii Włodzimierza Gołaszewskiegoo historii oręża począwszy od czasów Stefana Batorego po kampanię wrześniową 1939.O godz. 20.00 W TVP Historia premiera filmu fabularnegow reżyserii Pawła Deląga i Janusza Sieniawskiego. To opowieść o honorze, męstwie i walce, na podstawie losów Jana Jerlicza, weterana wojny moskiewskiej, który wrócił w rodzinne strony, by za namową swojego dawnego towarzysza broni Jerzego Wronowskiego rozpocząć edukację wojskową jego syna Błażeja. W filmie przedstawiona została tajemnica rzemiosła najwyższej jakości, którego dziełem jest polska szabla, do dziś uważana za jedną z najlepszych na świecie. Antena pokaże o godz. 21.15 również film dokumentalnyw reż. Lucyny Smolińskiej, to opowieść o porozbiorowych początkach walki o Niepodległość Polski.