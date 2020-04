Premiera dokumentalnej serii "Hillary" w Canal+

Łukasz Szewczyk

W maju 2020 roku Canal+ rozpocznie emisję czteroodcinkowego serialu dokumentalnego "Hillary", który opowiada o życiu Hillary Clinton, a także jej drodze do porażki w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku.

© Hillary for America

W cztery lata od rozpoczęcia słynnej kampanii, która doprowadziła do wyboru Donalda Trumpa na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych, pojawia się "Hillary" - czterogodzinny dokument poświęcony wielkiej przegranej tej potyczki. 4-odcinkowa seria dokumentalna wyreżyserowana przez Nanette Burnstein skupia się na kilku kluczowych okresach z życia Hillary Clinton - od dzieciństwa, przez studia, aż po rolę senatorki, pierwszej damy i żony prezydenta uwikłanego w skandal obyczajowy. Widzowie znajdą w nim fragmenty 35-godzinnego wywiadu, którego była sekretarz stanu USA udzieliła twórcom produkcji. Reżyserka dokumentu miała do wykorzystania ponad 1700 godzin nagrań, które pokazywały kulisy kampanii prezydenckiej w 2016 roku.. Seria liczy cztery odcinki.Przypomnijmy, że w maju główny kanał Canal+ zmienia nazwę na Canal+ Premium . Serial "Hillary" to nie jedyna nowość wśród majowych premier Canal+