Majówka z premierami w TVN Style

Łukasz Szewczyk

• Modelka Alexa Łuczak odkrywa sekrety azjatyckiej kuchni

• Specjalny odcinek "Jestem z Polski" z czterech stron świata

Pyszne sushi, aromatyczny ramen, a może pierożki Gyoza? Jakie są najpopularniejsze potrawy w Kraju Kwitnącej Wiśni? W piątek (1 maja 2020 roku) TVN Style zaprosi widzów na smakowitą podróż na drugi koniec świata. O godz. 20:10 modelka Alexa Łuczak przedstawi widzom cały wachlarz azjatyckich propozycji kulinarnych w dokumencie. Od skromnych barów w zaułkach miasta, przez największy w kraju bazar rybny, przez lokale najlepszych mistrzów sushi, aż po najbardziej eleganckie tokijskie restauracje.W Tokio, mieście, które słynie z nowoczesnych budynków, automatów z jedzeniem ustawionych na każdym rogu i wielkiego zamiłowania do świeżych owoców morza, prowadząca Alexa Łuczak poszuka też najbardziej charakterystycznych i oryginalnych lokalnych smaków. To nie wszystko. Nie zabraknie również drugiego kulinarnego oblicza Japonii - tego pełnego spokoju, tradycji i niezwykłych rytuałów.Z kolei w specjalnym odcinku programu "Jestem z Polski" TVN Style zabierze widzów w cztery miejsca i odwiedzi rodaków z różnych krańców świata. Przekonamy się jak radzą sobie z kwarantanną w czasie pandemii. Będą to osoby mieszkające w Kolumbii, Włoszech, Izraelu i Egipcie. Premiera "1 maja o godz. 22:25.Widzowie sprawdzą co zmieniło się u bohaterów znanych już z poprzednich sezonów programu, czyli Karoliny w Jerozolimie i Oli w Bogocie. Poznają też nowe historie - Maria niedawno przeprowadziła się do Palermo, gdzie prowadzi biuro podróży i firmę eventową. Z kolei Ola wraz z mężem i córeczką obecnie mieszka Kairze. W odcinku zdradzą jak spędzają ten wyjątkowy czas i podpowiedzą co zrobić, żeby w tym wszystkim nie stracić uśmiechu i pogody ducha. Dlaczego w Bogocie kobiety i mężczyźni mogą teraz wychodzić na ulice jedynie w inne dni tygodnia? Jak kwarantannę przechodzą ortodoksyjni Żydzi w Izraelu? Dowiecie się również jak powstała wirtualna kawiarnia "Cafe na balkonie" oraz w jaki sposób przyrządzić niezbyt dietetyczną przekąskę z egipskich daktyli. To nie wszystko! Bohaterki połączą się ze sobą przez wideoczat i wymienią doświadczeniami.Dodatkowo 1 maja (od godz. 13.30) na antenie TVN Style na maraton odcinków programu "Związki z modą". Natomiast w niedzielę (3 maja) na widzów czekają premierowe odcinki programów "Dieta czy cud?" oraz "Ach, ten ślub!". Wieczorem specjalna propozycja dla miłośników Kraju Kwitnącej Wiśni - emisja dokumentów "Odkryj niezwykłą Japonię" (godz. 18.30).