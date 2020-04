Wirtualne wyścigi w nSport+

Łukasz Szewczyk

• Platforma Canal+ powiększa ofertę e-sportu

• Wirtualne wyścigi Assetto Corsa Simracing w ramach Republic of Simracers

• zawodom towarzyszyć będzie akcja charytatywna na rzecz zawodnika Unii Leszno i Falubazu Zielona Góra

Simracing w ciągu ostatnich tygodni przeżywa istny renesans. Zawieszenie realnych wyścigów wywołało rosnący głód rywalizacji wśród amatorów motosportu, który można zaspokoić ich wirtualnym odpowiednikiem. Dlatego też platforma Canal+ wychodzi naprzeciw fanom dużych prędkości, organizując serię wirtualnych wyścigów w kategoriach: DTM oraz GT3., będące odwzorowaniem aut z 2018 roku - Mercedes-AMG C63 DTM, Audi RS5 DTM, BMW M4 DTM. Z kolei, która cieszy się jeszcze większym zainteresowaniem. W tej kategorii dostępnych będzie aż osiem marek samochodów, a dokładniej Audi R8 LMS 2016, Lamborghini Huracan GT3, Mercedes AMG GT3, Nissan GT-R, Porsche 911 GT3 R 2016, BMW Z4 GT3, Ferrari 488 GT3, McLaren 650S GT3.W zawodach zobaczymy tory znane każdemu amatorowi motosportu - Spa w Belgii, Silverstone w Wielkiej Brytanii, Nurburgring oraz Hockenheimring w Niemczech, Imola we Włoszech, Hungaroring na Węgrzech oraz Circuit of Catalunya w Hiszpanii. Daje nam to siedem serii, a na każdą z nich złożą się dwa bardzo pasjonujące wyścigi.Tak jak w prawdziwym sporcie, rywalizacja rozpocznie się od kwalifikacji. W walce o pole position, kierowcy w określonym czasie muszą ustanowić swoje najszybsze okrążenia. W każdym wyścigu odbywają się dwa krótsze sprinty - 2 x 25 minut. W drugim sprincie obowiązuje zasada odwróconego top10, która oznacza, że zwycięzca pierwszego sprintu, wystartuje w drugim z dziesiątej pozycji, drugi z dziewiątej itd. Natomiast zawodnicy z pozycji 11 i niżej wystartują według "dowiezionego" wyniku. Zwycięzcą całego wyścigu zostanie kierowca, który zdobędzie najwięcej punktów w dwubiegu. Walka toczyć się będzie o 10 tys. złotych.W wirtualnych wyścigach wezmą udział kierowcy, którzy na co dzień ścigają się zarówno na otwartych torach, jak i na symulatorach, m.in Gosia Rdest - jedyna Polska startująca w "W Series" oraz Anna Gańczarek. Dodatkowo w niektórych seriach pojawią się zawodowi kierowcy, znani rajdowcy rywalizujący na co dzień na otwartych torach oraz inne gwiazdy. Każdy wyścig będzie poprzedzony przedstawieniem toru, jego trudnych miejsc i punktów, które wymagają od kierowców szczególnej uwagi by ukończyć wyścig, nie tracąc przewagi nad przeciwnikami. Przejazd wykona tajemniczy zawodnik, którego nazwiska nie ujawnimy aż do końca całej serii.Platforma Canal+ ufunduje dodatkową nagrodę w wysokości 10 tys. złotych, która w całości zostanie przekazana na rzecz poszkodowanego żużlowca - Andrzeja Szymańskiego, byłego zawodnika Unii Leszno i Falubazu Zielona Góra.Całość rywalizacji transmitowana będzie w nSport+ w piątki o 18:30 (DTM) i w niedziele o 17:30 (GT3). Zawody potrwają do połowy czerwca 2020 roku.Harmonogram transmisji:• 01.05 R1 DTM Silverstone• 03.05 R1 GT3 Silversone• 08.05 R2 DTM Imola• 10.05 R2 GT3 Imola• 15.05 R3 DTM Monza• 17.05 R3 GT3 Monza• 22.05 R4 DTM Nurburging• 24.05 R4 GT3 Nurburgring• 29.05 R5 DTM Barcelona• 31.05 R5 GT3 Barcelona• 05.06 R6 DTM Hockenheimring• 07.06 R6 GT3 Hockenheimring• 12.06 R7 DTM Spa• 14.06 R7 GT3 Spa