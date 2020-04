Maj z odkodowanym Canal+ Dokument w UPC Polska

Łukasz Szewczyk

• UPC Polska odkoduje dostęp do Canal+ Dokument

• "Otwarte okno" potrwa przez cały maj

• Jakie premiery w ramówce?

Sieć UPC Polska wszystkim swoim abonentom telewizji cyfrowej udostępni kanał premium Canal+ Dokument bez dodatkowych opłat.Odkodowany sygnał w sieci UPC Polska dostępny będzie na kanale 80, zarówno dla użytkowników dekodera Horizon, jak i Mediabox.Kulisy pseudonaukowej praktyki druzgoczącej psychikę osób homoseksualnych, portret Soni Warshawskiej, prawdy i mity o rodaczkach Brigitte Bardot, brutalni kryminaliści i kobiety, które ich pokochały, nowe oblicze sycylijskiej mafii oraz zdjęcia, które zmieniły świat - to najciekawsze premiery maja w Canal+ Dokument . Dodatkowo w maju kanał przypomni także swoje popularne serie dokumentalne, w tym te polskiej produkcji jak np. "Co za kabaret!", "Miasta rytm", "Polacy z wyboru", "Asy B klasy", "Złombol" czy "Kwatery Hitlera"Przypomnijmy, że Canal+ Dokument to kanał dokumentalny bez reklam, który przedstawia niezwykłe historie zwykłych ludzi. To propozycja dla osób szukających inspiracji, zainteresowanych różnorodnością współczesnego świata. Przedstawiamy sensacyjne odkrycia. Zabiera widzów na ekstremalne wyprawy do najdalszych zakątków ziemi. Pokazuje ludzi, którzy podejmują wyzwania i realizują swoje marzenia. Stacja emituje premierowe filmy i serie dokumentalne w tym polskie programy wyprodukowane specjalnie dla Canal+ Dokument.