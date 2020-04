"W stronę słońca", czyli filmowy maj w Stopklatce

Łukasz Szewczyk

• Filmowa podróż w magiczne zakątki świata.

• Od egipskich piramid, przez skąpane w słońcu winnice Prowansji, po urokliwą Weronę

• W maju widzowie Stopklatki zobaczą m.in. "Więźniów słońca", "Dobry rok" i "Listy do Julii".

Filmową podróż stacja rozpocznie produkcją, którą widzowie będą mogli zobaczyć już w piątek, 1 maja o godz. 20:00. Międzynarodowa ekspedycja, na czele z profesorem Hydenem Mastertonem (John Rhys-Davies) odkrywa zaginione miasto, które położone jest pod jedną z egipskich piramid. Wchodząc do środka członkowie ekspedycji budzą starożytnych bogów, którzy rozpoczynają apokalipsę.Z tajemniczego Egiptu Stopklatka przeniesie widzów do malowniczej Francji. W sobotę, 2 maja o godz. 20:00 stacja wyemituje amerykańską komedię romantyczną w reżyserii Ridleya Scotta, pt.. To opowieść o londyńskim specjaliście od inwestycji. Max Skinner (w tej roli Russell Crowe) uwielbia swoją pracę - adrenalinę i obracanie wielkimi pieniędzmi. Jest typem mieszczucha. Winnica w Prowansji, którą otrzymuje w spadku po zmarłym wuju staje się punktem zwrotnym w życiu biznesmena. Max odnajdzie nie tylko spokój w wiejskiej posiadłości, ale także prawdziwą miłość, której zawsze szukał.Najbardziej romantyczne miasto świata będzie można odwiedzić dzięki filmowi, komedii o poszukiwaniu straconej miłości. Ta pełna ciepła i humoru historia przedstawia perypetie dwóch par, których losy krzyżują się w Weronie - malowniczej ojczyźnie szekspirowskich kochanków. Młoda pisarka Sophie (Amanda Seyfried) i jej narzeczony Victor (Gael Garcia Bernal), początkujący kucharz, wyruszają do Włoch by zakosztować tamtejszych smaków. Kiedy Victor bez reszty oddaje się poszukiwaniom kulinarnych inspiracji, Sophie w pojedynkę zwiedza miasto. Historia nabiera tempa, kiedy Amerykanka trafia do miejsca pielgrzymek zakochanych i znajduje przyczepiony do muru poruszający list z 1957 roku... Film otrzymał nominację do Teen Choice Award (w kategorii: najlepsza aktorka w komedii romantycznej).Interesujące podróże filmowe czekają widzów także po majowym weekendzie. W sobotę, 16 maja o godz. 20:00 stacja zaprezentuje pełną akcji komedię, która w latach osiemdziesiątych stanowiła konkurencję dla obrazów przedstawiających przygody Indiany Jonesa. Fabuła ukazuje historię Joan Wilder (Kathleen Turner), poczytnej autorki powieści przygodowych. Jej życie osobiste dalekie jest jednak od szalonych przygód. Wszystko zmieni się, kiedy otrzyma przesyłkę z Kolumbii wraz z tajemniczą mapą, prowadzącą do wielkiego skarbu. Pisarka wyrusza do Ameryki Południowej, gdzie wpadnie w prawdziwe tarapaty... Film wyreżyserował Robert Zemeckis, a w rolach głównych wystąpili: Michael Douglas, Kathleen Turner oraz Danny DeVito. Film zdobył 2 Złote Globy oraz nominację do Oscara.Sukces filmu "Miłość, szmaragd i krokodyl" doprowadził do nakręcenia sequela -, który widzowie będą mogli zobaczyć w sobotę , 23 maja o godz. 20:00. Tym razem pisarka i przystojny obieżyświat wyruszają w rejs dookoła świata. Podczas wypoczynku na francuskiej Riwierze spotykają Ralpha (Danny DeVito), poszukiwacza skarbów, który właśnie wyszedł z kolumbijskiego więzienia. Tymczasem do Joan zgłasza się niejaki Omar, który prosi ją, by spisała jego biografię. Szejk porywa pisarkę i omal nie zabija Jacka, wysadzającw powietrze jego łódź. Jack i Ralph ruszają w ślad za nim do Afryki, gdzie według legendy ukryto drogocenny klejnot Nilu.