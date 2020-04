Najlepsi kolarze w akcji. Wyścig Zwift Tour for All na żywo w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• Coraz więcej e-sportu w czasie epidemii koronawirusa

• Eurosport 1 pokaże pięć zróżnicowanych etapów wirtualnego wyścigu Zwift Tour for All z udziałem czołowych drużyn światowego peletonu

• Plan transmisji TV

Eurosport i Global Cycling Network (GCN) przywracają kolarstwo na żywo dla milionów fanów sportu w Europie! Już od poniedziałku będą oni mogli oglądać profesjonalny wyścig pokazowy Zwift Tour for All. Zawodowi kolarze będą rywalizować od 4 do 8 maja na pięciu zróżnicowanych etapach, częściowo odwzorowujących prawdziwe trasy kolarskie.Na starcie wirtualnego wyścigu staną zarówno męskie, jak i kobiece zespoły World Touru. Każdy etap będzie pokazywany na żywo na wszystkich platformach Eurosportu oraz transmitowany na całym świecie za pośrednictwem aplikacji GCN. W ramach pierwszej tak dużej współpracy Eurosportu i GCN, skróty najważniejszych momentów dostępne będą w aplikacji GCN oraz w mediach społecznościowych, aby dotrzeć do największej liczby fanów kolarstwa na świecie na wszystkich platformach.Transmisje rywalizacji kobiet i mężczyzn będą pokazywane codziennie od 4 do 8 maja od 15:00 do 17:00, a w ich trakcie kibice zobaczą przedstawicielki i przedstawicieli znakomitych drużyn kolarskich jak: CCC Team i CCC-Liv, Mitchelton-Scott, EF-Education, NTT, Alpecin-Fenix, Bahrain-McLaren, Canyon // SRAM Racing i Boels Dolmans. Poszczególne zespoły oraz 25 najlepszych zawodników zdobędzie punkty do klasyfikacji generalnej. W trakcie każdego z etapów do zgarnięcia będą dodatkowe premie, a punkty uzyskane przez czołową dziesiątkę na koronnym, piątym etapie będą liczone podwójnie.Długość etapów waha się od około 45 km do 75 km oraz około 400 m i 1700 m przewyższenia, a czas ich pokonania to od 75 do 120 minut. Zespoły będą zdobywać punkty, których liczba uzależniona jest od postawy wszystkich zawodników na każdym etapie.- powiedział Andrew Georgiou, President, Eurosport and Global Sports Rights & Sports Marketing Solutions.Wyścig Zwift Tour for All rozpocznie trwającą cały miesiąc charytatywną zbiórkę, w ramach której Zwift przekaże 125 tys. dolarów na rzecz Lekarzy Bez Granic i walki z pandemią koronawirusa. Jeśli co najmniej 250 tys. osób ukończy choć jeden etap Tour for All, Zwift przekaże organizacji kolejne 125 tys. dolarów. Wyścig profesjonalnych zespołów ma zachęcić użytkowników platformy do spróbowania swoich sił na tych samych trasach, na których jechali ich ulubieńcy.Głównym założeniem wyścigu jest dostarczenie kolarzom, zespołom i fanom kolarstwa na całym świecie znakomitej rozrywki. Dla wieku zawodników ściganie się na platformie Zwift może być nowym doświadczeniem. W wyścigach idealnie będą odwzorowane rzeczy charakterystyczne dla zespołowego kolarstwa szosowego, czyli jazda w grupie i zmienna nawierzchnia. Rywalizacja będzie wzbogacona o tzw. Zwift PowerUps, czyli drobne ułatwienia dla kolarzy, które użyte w odpowiednim momencie, mogą mieć decydujące znaczenie w trakcie wyścigu.Plan transmisji w Eurosporcie 1:Poniedziałek (4 maja)• godz. 15:00, 1. etap, Innsbruckring, InnsbruckWtorek (5 maja)• godz. 15:00, 2. etap, Cobbled Climbs, RichmondŚroda (6 maja):• godz. 15:00, 3. etap, Medio Fondo, WatopiaCzwartek (7 maja)• godz. 15:00, 4. etap, Sand and Sequoias, WatopiaPiątek (8 maja)• godz. 15:00, 5. etap, Quatch Quest, Watopia