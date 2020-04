Odkodowany Canal+ Dokument na Platformie Canal+ i w kablu. Co w ramówce?

Łukasz Szewczyk

• Bezpłatny dostęp do Canal+ Dokument przez cały maj

• Promocja dostępna dla abonentów Platformy Canal+ i wybranych sieci kablowych

Nadawca kanałów Canal+ przygotował kolejną niespodziankę w ramach akcji #zostańwdomu, która ma zachęcić Polaków do ograniczenia przemieszczania się. W ramach nowej promocjiCo w ofercie? Kulisy pseudonaukowej praktyki druzgoczącej psychikę osób homoseksualnych; portret Soni Warshawskiej; prawdy i mity o rodaczkach Brigitte Bardot; brutalni kryminaliści i kobiety, które ich pokochały; nowe oblicze sycylijskiej mafii; zadowolone grubaski; rosyjskie gwiazdy hokeja; niezapomniane horrory, biografia najbardziej znanej feministki świata arabskiego czy też zdjęcia, które zmieniły świat - to najciekawsze premiery maja na antenie Canal+ Dokument To jednak nie wszystko. Stacja przygotowała także maratony z seriami polskiej produkcji, jak np. "Co za kabaret!", "Miasta rytm", "Polacy z wyboru", "Asy B klasy", "Złombol" czy "Kwatery Hitlera". Widzowie zobaczyć będą mogli także zagraniczne produkcje m.in.: "Ratownicy morscy w akcji", "Ekstremalny czas wolny", "Koleją przez świat", "Grecy. Ludzie morza", "Cała prawda o odchudzaniu" czy "Dzieci odebrane Hitlerowi".Odkodowany sygnał Canal+ Dokument dostępny będzie dla, nieposiadających kanału w swojej ofercie, którzy zawarli umowy po 11.05.2015 roku. Promocja dostępna będzie takżem.in.: UPC Polska , Jambox, Telpol, Elsat.Przypomnijmy, że Canal+ Dokument to kanał dokumentalny bez reklam, który przedstawia niezwykłe historie zwykłych ludzi. To propozycja dla osób szukających inspiracji, zainteresowanych różnorodnością współczesnego świata. Przedstawiamy sensacyjne odkrycia. Zabiera widzów na ekstremalne wyprawy do najdalszych zakątków ziemi. Pokazuje ludzi, którzy podejmują wyzwania i realizują swoje marzenia. Stacja emituje premierowe filmy i serie dokumentalne w tym polskie programy wyprodukowane specjalnie dla Canal+ Dokument.