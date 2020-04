Majówka w Eleven Sports z Robertem Kubicą i wirtualnymi wyścigami F1

Łukasz Szewczyk

W historii występóww Formula 1 wyjątkowe miejsce zajmuje. Polak ruszył do wyścigu na Circuit de Spa-Francorchamps z trzeciej pozycji i stoczył zaciętą walkę o zwycięstwo z Lewisem Hamiltonem i Markiem Webberem. Musiał też uciekać przed goniącymi go Felippe Massą, Sebastianem Vettelem i Jensonem Buttonem. Sporo zamieszania do rywalizacji wprowadził silny deszcz, który zaczął padać na 11 okrążeń przed metą. Kierowcy, stratedzy zespołów i mechanicy musieli wykazać się wtedy najwyższymi umiejętnościami, inteligencją i sprytem. Kubica i jego ekipa stanęli na wysokości zadania, dzięki czemu krakowianin wziął udział w porywającej walce w końcówce wyścigu.Bardzo mocno w pamięci Roberta Kubicy i kibiców zapisało się. W tym wyścigu Polak musiał gonić ścisłą czołówkę, dlatego jechał ryzykownie starając się nadrabiać ułamki sekund na każdym możliwym fragmencie trasy. Podczas 26. okrążenia, gdy z prędkością 230 km/h wyprzedzał Jarno Trulliego, zawadził o jego bolid spojlerem. To, co wydarzyło się później wstrząsnęło kibicami na całym świecie i miało spory wpływ na dalszą karierę polskiego zawodnika.Sobota (2 maja):• godz. 15.00: 2010 FORMULA 1 BELGIAN GRAND PRIX (Eleven Sports 1)• godz. 18.00: 2010 FORMULA 1 QANTAS AUSTRALIAN GRAND PRIX (Eleven Sports 1)• godz. 20.30: 2010 FORMULA 1 BELGIAN GRAND PRIX (Eleven Sports 1)Niedziela (3 maja):• godz. 15.00: FORMULA 1™ Grand Prix du Canada 2007 (Eleven Sports 1)• godz. 18.00: 2010 FORMULA 1 BELGIAN GRAND PRIX (Eleven Sports 1)• godz. 20.20: FORMULA 1™ Grand Prix du Canada 2007 (Eleven Sports 1)W oczekiwaniu na zbliżający się start sezonu Formula 1 kibice emocjonują się serią. Areną czwartego wyścigu na specjalistycznych symulatorach będzie wirtualny odpowiednik brazylijskiego toru Interlagos, na którym oficjalnie odbywa się Grand Prix Holandii. Wezmą w nim udział obecni kierowcy F1 m.in. Charles Leclerc, Alex Albon, George Russell, Nicholas Latifi i Antonio Giovinazzi. Na starcie pojawi się również norweski mistrz rajdowy Petter Solberg, a także przedstawiciele innych dyscyplin, znani z zamiłowania do motorsportu m.in. piłkarz AC Milanu Alessio Romagnoli oraz krykieciści Stuart Broad i Ben Stokes.Godzinę wcześniej kibice będą mogli obejrzeć wyścig F1 Esports Pro Exhibition Live. Wezmą w nim udział profesjonalni kierowcy esportowi reprezentujący poszczególne stajnie. Ostatnią taką rywalizację, przed dwoma tygodniami, wygrał w pięknym stylu Fredrik Rasmussen z Red Bull Racing. Kto okaże się najlepszy tym razem?Transmisje:Niedziela (3 maja):• godz. 18.00: F1 Esports Pro Exhibition Live (Eleven Sports 2)• godz. 19.00: F1 Esports Virtual Dutch Grand Prix (Eleven Sports 2)Widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli oglądać magazyntakże w trakcie majówki (od 1 do 3 maja o godz. 20.00 w Eleven Sports 1). W piątek i sobotę program będzie poświęcony najnowszym doniesieniom ze świata futbolu. Pojawią się w nim między innymi informacje związane z ligami, które prowadzą zaawansowane rozmowy na temat możliwych terminów wznowienia sezonu. Niedzielne wydanie magazynu będzie dotyczyło kwestii żużlowych. PGE Ekstraliga rozpocznie rywalizację 12 czerwca, a już na początku maja zawodnicy wrócą do treningów na torze.(2 maja, godz. 10:00, Eleven Sports 1). Jest niewielu kierowców, którzy zasługują na status legendy Formula 1 równie mocno jak sir Jackie Stewart. Słynny zawodnik występował w tej prestiżowej serii w latach 1965 - 1973 sięgając po aż trzy tytuły mistrza świata. Reprezentował przede wszystkim stajnie Tyrrell i Matra. Swój przydomek "Latający Szkot" zawdzięczał niebywałej umiejętności mijania rywali za sprawą manewrów zmiany toru jazdy. Zakończył karierę w F1® po tragicznej śmierci swojego kolegi z zespołu, François Ceverta. Stał się propagatorem wielu inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa kierowców, zarówno zawodowych, jak i jeżdżących po drogach publicznych. Przez kilka lat jego ekipa Stewart Grand Prix startowała w wyścigach Formula 1®. Warto poznać losy tej nietuzinkowej postaci znanej do dziś nie tylko z sukcesów sportowych, ale również z dowcipnych i dosadnych wypowiedzi oraz noszenia charakterystycznych kaszkietów.Mecz(3 maja, godz. 11:00, Eleven Sports 1). W sezonie 1994/95 UC Sampdoria i Juventus FC należały do wąskiego grona kandydatów do mistrzostwa Włoch, a ich lutowy mecz miał duże znaczenie dla układu w czołówce tabeli. Na Stadio Luigi Ferraris kibice zobaczyli w akcji legendy futbolu m.in. Waltera Zengę, Ruuda Gullita i Roberto Manciniego w barwach gospodarzy oraz Didiera Deschampsa, Gianlucę Viallego i Alessandro Del Pierro w szeregach gości. Drużyny poprowadzili jedni z najlepszych trenerów ostatnich dekad - Sven Goran Eriksson (Sampdoria) i Marcelo Lippi (Juventus).