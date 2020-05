"Tajemnica anioła", "Szkoła melanżu", "Czarne popioły" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Tajemnica anioła", "Szkoła melanżu", "Czarne popioły"

Niedzielną Megapremierąbędzie film(3 maja). Lizzie (Noomi Rapace) jest rozwódką, która walczy o opiekę nad synem (Finn Little). Pogrążona w depresji kobieta powoli traci kontakt z rzeczywistością. Pewnego dnia jej ścieżki krzyżują się z dziewczynką o imieniu Lola (Annika Whiteley). Kobieta wierzy, że jest ona jej córką, którą straciła siedem lat wcześniej w szpitalnym pożarze. Owładnięta obsesją Lizzie zaprzyjaźnia się z matką Loli - Claire (Yvonne Strahovski) - i wkracza w życie jej rodziny. W końcu Claire zaczyna być podejrzliwa. Konfrontuje się z Lizzie, co ujawnia głęboko ukryte sekrety i szokującą prawdę.Wstrząsająca opowieść, która próbuje odpowiedzieć na pytanie, gdzie leży granica między miłością a szaleństwem. Thriller psychologiczny śledzi losy matki, która nie może pogodzić się ze stratą córki.Premierowy weekend na antenierozpocznie film(2 maja). Tati (Tifanny Dopke) i Renet (Giovanni de Lorenzi) są uczniami ogólniaka, którzy nawiązują relację za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ich znajomość nabiera intensywności podczas wycieczki szkolnej. Niestety ich związek zostaje wystawiony na próbę, kiedy za sprawą zgubionego telefonu Tati, do sieci wycieka intymny filmik. Zdesperowana i zawstydzona Tati stara się utrzymać dobrą minę do złej gry. W tym samym czasie Renet zmaga się z brakiem stabilności w domu, gdy jego będący w separacji rodzice zaczynają rywalizować o kontrolę nad nim i jego rodzeństwem. Ciekawy brazylijski dramat pokazujący konsekwencje obsesyjnej potrzeby dzielenia się wszystkim w mediach społecznościowych.W niedzielę na antenie Cinemax(3 maja). Amy (Kaitlyn Dever) i Molly (Beanie Feldstein) są dwiema przyjaciółkami, które przez cztery lata ogólniaka pilnie się uczyły, aby zostać prymuskami. Jednak w przeddzień ukończenia szkoły zaczynają żałować, że poświęciły nauce wszystko. Marzą, aby nadrobić stracony czas i pewnej nocy postanawiają imprezować do upadłego.Zwariowana komedia opowiadająca o dwóch ambitnych uczennicach, które pod koniec ogólniaka zaczynają żałować swoich życiowych wyborów. W ich role wcielają się Kaitlyn Dever oraz Beanie Feldstein , która za stworzoną przez siebie kreację otrzymała nominację do Złotego Globu. W jednej z głównych ról w filmie pojawia się znana z serialu "Przyjaciele" Lisa Kudrow.Z kolei w Cinemax2(3 maja). Selva (Smashleen Gutiérrez) jest trzynastolatką żyjącą w małym miasteczku na Karaibach. Kiedy znika kobieta, którą traktowała jak matkę, nastolatka sama musi zająć się starzejącym się dziadkiem. Mężczyzna nie chce już żyć i Selva zastanawia się, czy pomóc mu osiągnąć jego pragnienie...Intymna i pełna magii opowieść o dojrzewaniu w reżyserii utalentowanej Sofii Quirós Ubedy (produkcja była jej pełnometrażowym debiutem). Wyróżniony na Międzynarodowym Festiwalu w Kairze obraz w mądry i przejmujący sposób mówi o podejmowaniu ważnych decyzji i braniu za nie odpowiedzialności.