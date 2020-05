Tomasz Romanowski wygrał reality-show Polsatu "Tylko Jeden". Nowa gwiazda KSW

Łukasz Szewczyk

• Tomasz Romanowski pokonał Marcina Krakowiaka w finale reality show Polsatu o zawodnikach MMA.

• Wygrał zawodowy kontrakt z Federacją KSW wart 200 tys. zł i będzie występował na organizowanych przez nią galach.

Ósmy odcinek reality show "Tylko Jeden" miał formę studyjnej gali MMA. Walkę finałową poprzedziły dyskusje ekspertów i ludzi związanych z programem. Prowadząca show Blanka Lipińska wyjaśniła, skąd wzięło się określenie "Orzeszki", którym zwracała się do mieszkańców domu wojownika.- zdradziła Lipińska.Właściciele KSW, którzy są także pomysłodawcami "Tylko Jeden", podsumowali pierwszy sezon tego reality show i to, co przez dwa miesiące wydarzyło się na planie.- dodał Martin Lewandowski.Punkt kulminacyjny finałowego odcinka "Tylko Jeden" stanowił pojedynek Tomasza Romanowskiego i Marcina Krakowiaka. Stawką był zawodowy kontrakt z KSW i obietnica wielkiej kariery. Dla Krakowiaka walka była rewanżem za półfinał. "Krakus" uległ wtedy "Tommy'emu", ale wszedł do finału na skutek kontuzji innego zawodnika. Po trzech pięciominutowych rundach pasjonującej wymiany ciosów, sędziowie jednomyślnie wskazali na Romanowskiego.- powiedział tuż po pojedynku Tomasz Romanowski.Marcin Krakowiak pogratulował zwycięzcy jeszcze w klatce i nie miał pretensji do sędziów, a jedynie do samego siebie. Wyraził też nadzieję, że na tyle dobrze zaprezentował się w programie, iż w przyszłości otrzyma szansę walki w największej polskiej organizacji MMA.- powiedział Marcin Krakowiak.Zdaniem Blanki Lipińskiej -. Prowadząca program jest jednak pewna, że Krakowiak doczeka się szansy występu na gali KSW. Podobnie jak Adrian Bartosiński któremu złamana w półfinale ręka uniemożliwiła występ w finale "Tylko Jeden".Wygląda więc na to, że zgodnie z założeniami producentów, reality show o zawodnikach MMA dostarczy tej dyscyplinie kandydatów na przyszłe gwiazdy polskiej sceny mieszanych sztuk walki.