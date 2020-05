"Bakugan: Battle Planet" powraca na Cartoon Network

Łukasz Szewczyk

Serial o młodych bohaterach i ich spektakularnych przyjaciołach z kosmosu wraca na antenę Cartoon Network! Dan Kouzo wraz z grupą swoich nastoletnich przyjaciół zajmują się tworzeniem filmów, które umieszczają w Internecie. Serial rozpoczyna się, gdy kumple przypadkowo dokonują zadziwiającego odkrycia i spotykają biomechaniczne istoty pochodzące z obcej galaktyki. Tajemnicze stworzenia należą do nieznanego dotąd gatunku Bakuganów. Dan wraz ze swoimi towarzyszami stopniowo uczą się z nimi współpracować. Udaje się im też sterować stworami podczas walk. Bakugany znajdują się bowiem w niemałym niebezpieczeństwie! Zadaniem Ekstra Ekipy jest nie tylko ochrona nieznanego dotąd gatunku, ale również obrona całej Ziemi przy pomocy nowych przyjaciół z odległej planety.W nowych odcinkach pierwszego sezonu na widzów czeka jeszcze więcej emocjonujących walk i przygód z udziałem Ekstra Ekipy! Tym razem przyjaciele otrzymają wiadomość, by stawić się w kwaterze głównej Bentona Duska. Dostaną tam trudne zlecenie, by pomóc Bakuganowi o imieniu Phaedrus. Ekipa będzie zmuszona wejść do tajemniczego i niebezpiecznego Labiryntu, by uratować uwięzione Bakugany. To miejsce jest nieprzewidywalne i pełne tajemnic - za każdym rogiem kryje się kolejna przygoda.Premiera nowych odcinków "Bakugan: Battle Planet" w poniedziałek 11 maja o 6:00. Emisja od poniedziałku do piątku o 6:00.