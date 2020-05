Nowa aplikacja mobilna Polskiego Radia. Audycje na żądanie, kanały tematyczne, podcasty

Łukasz Szewczyk

• Światło dzienna ujrzała nowa aplikacja mobilna Polskiego Radia na Android oraz iOS.

• Audycje "na żywo" i na żądanie

• Dostęp do ponad 40 kanałów tematycznych oraz bogatej oferty podcastów.

Słuchacze nowej aplikacji będą mieć możliwość słuchania na żywo Jedynki, Dwójki, Trójki, Czwórki, Polskiego Radia 24, Polskiego Radia Chopin, Polskiego Radia Dzieciom oraz kanałów językowych Polskiego Radia dla Zagranicy. Oprócz tego, dzięki dostępowi do bogatej bazy archiwalnych audycji, w opcji "na żądanie" użytkownik będzie mógł wybrać interesującą go audycję i wysłuchać jej w dogodnym dla siebie momencie.Nowa aplikacja mobilna daje także dostęp do stale aktualizowanej, bogatej biblioteki podcastów uporządkowanych tematycznie (Sztuka, Biznes, Edukacja, Zdrowie, Historia, Rodzina i dzieci, Rozrywka, Muzyka, Wiadomości, Nauka) oraz do niemal 40 cyfrowych kanałów tematycznych z unikatowymi treściami, podzielonymi na sekcję muzyczną oraz słowną. Wybór jest duży: od kanałów "Koncerty w Trójce", "Przeboje Lata z Radiem", "Konkurs Chopinowski" czy "Muzyka źródeł" przez "Bohaterów naszych lektur", "Wieczór Odkrywców", "Reportaż w Trójce" i "Zapiski ze Współczesności" po kanały historyczne, naukowe i sportowe.Aplikacja daje także możliwość uruchomienia streamu wideo Czwórki i Polskiego Radia 24, dzięki czemu można podejrzeć, co dzieje się w radiowym studiu.W aplikacji znajduje się także aktualna ramówka i opcja ustawiania przypomnień o swojej ulubionej audycji. Dodatkowo można skorzystać z przeglądarki artykułów z portali polskieradio.pl i polskieradio24.pl, uporządkowanych w kategorie tematyczne.Aplikacja dostępna jest bezpłatnie na smartfony i tablety z systemami Android (Google Play) oraz iOS (App Store)