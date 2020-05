Premiera w telewizji otwartej. "Twarz" Małgorzaty Szumowskiej w TVN7 (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Poruszający film "Twarz" po raz pierwszy w telewizji otwartej

• Nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem na Festiwalu w Berlinie

"Twarz" to historia Jacka (Mateusz Kościukiewicz), który powraca do swojego rodzinnego miasteczka, po przymusowej operacji rekonstrukcji twarzy. Po nowatorskiej operacji zyskuje sławę w całym kraj, a media opiewają go jako męczennika. Jednak gdy wraca do rodzinnej miejscowości, ludzie nie wiedzą jak go traktować. Staje się dla nich kimś obcym. Sam Jacek nie rozpoznaje siebie w lustrze.Jest to premiera w telewizji otwartej.