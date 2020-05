Filmy Studia Munka w maju na antenie TVN Fabuła

Łukasz Szewczyk

• Specjalny cykl polskich filmów krótkometrażowych wyprodukowanych przez Studio Munka w TVN Fabuła

• Produkcje m.in. Piotra Domalewskiego, Tomasza Śliwińskiego czy Agaty Trzebuchowskiej

Kanał filmowy TVN Fabuła we współpracy ze Studiem Munka przygotował specjalny cykl, w którym zaprezentuje szerszej widowni twórczość młodych polskich artystów. Inicjatywa ma związek z akcją wspierania polskiego kina.Już w najbliższy poniedziałek widzowie będą mogli zobaczyć dramat "Gry" w reżyserii Macieja Marczewskiego. Film opowiada o dwójce ludzi uwięzionych w windzie, którzy rozpoczynają ze sobą z pozoru niewinną grę. Film powstał w ramach programu "30 minut", a w główne role wcielają się Marcin Bosak i Julia Kijowska.Lista filmów:04.05 - "Gry", M. Marczewski05.05 - "Córka", T. Wolski06.05 - "Ja i mój tata", A. Pietrzak07.05 - "Spitsbergen", M. Szcześniak08.05 - "Jerry", R. Przylipiak11.05 - "60 kilo niczego", P. Domalewski12.05 - "Ondyna", T. Śliwiński13.05 - "Totalna harmonia", R. Jarosz14.05 - "Nazywam się Julita", F. Dzierżawski15.05 - "Odbicie", E. Zielonka18.05 - "Atlas", M. Kawalski19.05 - "Tak jest dobrze", M. Sauter20.05 - "Relax", A. Elbanowska21.05 - "Chłopcy z motylkami", M. Filipowicz22.05 - "Pustostan", A. Trzebuchowska25.05 - "Pars pro to to", K. Łęcka