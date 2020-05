Golf Channel Polska dostępny w telewizyjnej ofercie Netii

Łukasz Szewczyk

Golf Channel Polska od maja 2020 roku jest dostępny w ofercie telewizji Netii. Kanał wchodzi w skład w pakietu Sport i Emocje i znajduje się na pozycji 79. Dodatkowo od 6 maja do 16 czerwca dla wszystkich abonentów Netii, w ramach tzw. otwartego okna.- mówi Marek Sowa, współzałożyciel i Przewodniczący Rady Nadzorczej Golf Channel Polska.Szeroki wachlarz programów Golf Channel Polska prezentuje golf jako emocjonującą dyscyplinę sportu, ale również jako związany z nim styl życia, celebrujący różnorodność świata i ludzi. Świetnie pokazuje to m.in. nominowany do nagrody Emmy talk show "Feherty" - którego gośćmi byli do tej pory m.in. Matthew McConaughey, George W. Bush, Samuel L. Jackson, Donald Trump, czy Kevin Hart. Zapierające dech w piersiach widoki z najpiękniejszych resortów świata przedstawiają programy podróżnicze: "Golfowa objazdówka" i "Golfowe podróże". Światy sportu i celebrytów łączy "Haney Project", w którym były trener Tigera Woodsa uczy sztuki golfa największe gwiazdy sportu, estrady i polityki. Flagowymi pozycjami Golf Channel Polska są cotygodniowe transmisje z najbardziej prestiżowych cyklów turniejów golfowych: PGA TOUR i European Tour (obecnie na antenie emitowane są legendarne zwycięstwa Tigera Woodsa oraz inne najbardziej ekscytujące rundy finałowe turniejów z ostatnich lat).W 2020 r. Golf Channel Polska znacząco poszerzył swoją ofertę, pozyskując wyłączne prawa do transmisji obydwu najważniejszych golfowych cyklów turniejów: PGA TOUR i European Tour, w którym po raz pierwszy w historii gra reprezentant Polski - Adrian Meronk. Widzowie mogą również podziwiać najlepszych graczy świata podczas zawodów World Golf Championships, Ryder Cup czy Presidents Cup.