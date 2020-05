Serial "Howards End" w TVP2

Łukasz Szewczyk

• Serial opowiada o losach dwóch wyemancypowanych sióstr Schlegel w zdominowanej przez mężczyzn edwardiańskiej Anglii, przedstawionych na tle stosunków klasowych z przełomu XIX i XX wieku.

Scenariusz serialu oparty jest na powieści E. M. Forstera o tym samym tytule, która doczekała się wielu adaptacji filmowych - w tym nagrodzonego trzema statuetkami Oscara filmu "Powrót do Howards End" z 1992 roku z Emmą Thompson w roli głównej.Londyn, rok 1905. Margaret Schlegel (Hayley Atwell) opiekuje się swoim rodzeństwem: Helen (Philippa Coulthard) i Tibbym (Alex Lawther). Schlegelowie są zamożni, rozmiłowani w muzyce, literaturze i podróżach po Europie. Podczas jednej z podróży poznają rodzinę Wilcoxów. Głowa rodziny, Henry Wilcox (Matthew Macfadyen) jest biznesmenem. Jego żona, Ruth (Julia Ormond) i Margaret zaprzyjaźniają się. Wkrótce jednak Pani Wilcox umiera pozostawiając Margaret w spadku posiadłość Howards End...Serial produkcji BBC One i Starz nominowany był do prestiżowej nagrody BAFTA w 2018 r. Scenariusz napisał Kenneth Lonergan, laureat Oscara za scenariusz do filmu "Manchester by the sea", za reżyserię odpowiadała Hettie MacDonald, która na koncie ma kilka serialowych hitów ("Doktor Who", "Wallander", "Fortitude").Emisja serialu ""Howards End" w środy o godz. 20:35 (od 6 maja) na antenie TVP2.