Lokalny CNN w Czechach. Wystartowała nowa stacja informacyjna CNN Prima NEWS

Łukasz Szewczyk

• W Czechach uruchomiono lokalny kanał CNN

• CNN Prima NEWS będzie dostarczała widzom przegląd najważniejszych wydarzeń z Czech i ze świata

Stacja CNN Prima NEWS rozpoczęła swoją misję dostarczania obiektywnych i opartych na agenda-setting informacji za pośrednictwem telewizji oraz platform cyfrowych. Emitowane w języku czeskim treści są redagowane przez zespół liczący blisko 100 dziennikarzy, w tym także wielu rozpoznawalnych w kraju. Nowy kanał nadaje z największego i najnowocześniejszego studia w Europie Środkowej, zlokalizowanego w centrum Pragi. Oprócz oryginalnych, tworzonych przez praski zespół materiałów, CNN Prima NEWS będzie transmitować flagowe programy CNN International - "Quest Means Business" czy "Amanpour".- powiedział Kostas Oikonomou, Vice President of Strategic Partnerships w CNN International Commercial.Stacja CNN Prima NEWS jest nadawana na terenie całych Czech za pośrednictwem naziemnej oraz płatnej telewizji cyfrowej, a dodatkowe treści są również dystrybuowane na stronie www.cnn.iprima.cz oraz w mediach społecznościowych. Co więcej, kanał jest dostępny na Słowacji dzięki płatnej telewizji cyfrowej.Wraz z premierą CNN zyskuje strategicznego partnera, którego zespół redakcyjny umożliwia relacjonowanie najważniejszych wiadomości i wydarzeń z Czech. CNN Prima NEWS funkcjonuje w oparciu o licencję partnerską pomiędzy Grupą Prima, jedną z wiodących firm medialnych w Czechach, a CNN International Commercial (CNNIC). Licencja przewiduje m.in. dostęp do treści i programów z całego portfolio CNN. Przed uruchomieniem czeskiego kanału partnerzy ściśle współpracowali w celu przygotowania infrastruktury oraz zapewnienia szkoleń i usług doradczych w obszarach produkcji treści czy standardów i praktyk dot. pracy w newsroomie.- dodał Marek Singer, CEO Grupy Prima