"Kraina Lovecrafta". Nowy serial na podstawie powieści Matta Ruffa latem w HBO i HBO GO

Łukasz Szewczyk

• Nowy serial HBO na powieści Matta Ruffa

• Premiera latem 2020 roku w HBO i HBO GO

Produkcja śledzi losy Atticusa Freemana (Jonathan Majors), który dołącza do swojej przyjaciółki Letitii (Jurnee Smollett-Bell) oraz wuja George'a (Courtney B. Vance) i razem z nimi wyrusza w podróż przez Amerykę lat 50-tych, aby odnaleźć zaginionego ojca (Michael Kenneth Williams). Tak zaczyna się walka o przetrwanie i przezwyciężenie rasistowskiego terroru białej Ameryki oraz przerażających potworów rodem z powieści Lovecrafta.W serialu występują: Jonathan Mayors, Jurnee Smollett-Bell, Courtney B. Vance oraz Michael Kenneth Williams.Obowiązki producentki wykonawczej oraz showrunnerki pełni Misha Green. Pozostałymi producentami wykonawczymi są: J.J. Abrams, Jordan Peele, Bill Carraro, Yann Demange, który także wyreżyserował pierwszy odcinek, oraz Daniel Sackheim, będący jednocześnie reżyserem drugiego i trzeciego odcinka. Producentem wykonawczym odcinka pierwszego jest również David Knoller. Serial wyprodukowany został przez spółki afemme, Inc., Bad Robot Productions i Monkeypaw Productions we współpracy z Warner Bros. Television.