Porady ulubionych drag queen Ameryki w nowym programie TLC

Łukasz Szewczyk

• Gwiazdy amerykańskiego reality show "RuPaul's Drag Race" poprowadzą nowy program na antenie TLC

• Wiedzą też jak pokochać swoje ciało, zaakceptować je i czerpać radość z bycia sobą

"Przemiana w stylu drag queen" to mieszanka spektakularnych metamorfoz z nieprzewidywalną komedią i wzruszającymi do łez historiami. W każdym odcinku prowadzące spełnią marzenie jednej bohaterki, przygotowując ją na ważny dla niej dzień lub wydarzenie z życia. Poznamy m.in. rozczarowaną swoim wyglądem w sukni pannę młodą, absolwentkę, która na zjeździe maturalnym chce zrobić wrażenie na licealnych kolegach, czy kobietę, która po zrzuceniu ponad 50 kilogramów pragnie na nowo nauczyć się żyć we własnym ciele.Fryzury, makijaż i ubiór, który podkreśla kształty, ukrywając niedoskonałości to specjalność drag queen. W tym programie wykorzystają wszystkie swoje talenty. Każda z prowadzących doradzi w innej dziedzinie: Alexis Michelle specjalizuje się w makijażu ślubnym i wieczorowym, BeBe to doświadczony organizator wydarzeń i kreator wnętrz, Jujubee to ekspertka od mody, znana ze swojego oryginalnego stylu, połączenia "drag couture" i mody damskiej, a Thorgy Thor to profesjonalny muzyk, który wie, jak rozkręcić imprezę. Nie można odmówić im charyzmy.Sztuka drag queen wciąż pozostaje niezrozumiała. Królowe przekonają się o tym odwiedzając różne części Stanów Zjednoczonych. Spotkają się z różnym nastawieniem do ich wyglądu w odwiedzanych przez nie miast. Jak przekonają do siebie konserwatywnych rodziców, przyjaciół i znajomych bohaterów?