Ekstraklasa przedłuży kontrakt z Canal+?

Rada nadzorcza Ekstraklasy upoważniła prezesa spółki Marcina Animuckiego do- dowiedział się Presserwis.Przypomnijmy, że obecny kontrakt obowiązuje do końca sezonu 2020/21. W jego ramach wszystkie mecze Ekstraklasy można oglądać wyłącznie na antenach Canal+, a dodatkowo wybrany mecz każdej kolejki na otwartej antenie TVP. Ten kontrakt jest wyjątkowy jeszcze z innego powodu. Mowa tu o szerokim dostępie do meczów Ekstraklasy. Rozgrywki drogą satelitarną dostępne są już nie tylko na wyłączność na Platformie Canal+, ale także w ofercie Cyfrowego Polsatu, dzięki uruchomieniu dodatkowych kanałów dedykowanym wyłącznie Ekstraklasie ( Canal+ Sport 3 i 4 ). Coraz więcej spotkań transmitowana jest w technologii 4K.Nowe rozdanie miałoby dotyczyć. Jest jednak jeden warunek. Jak podaj Sport.pl, aby skorzystać z oferty telewizja Canal+ ma wypłacić pieniądze w całości za ten i następny sezon, a w zamian nabędzie prawa na dwa kolejne lata za te same pieniądze.Na takie rozwiązanie musi się jednak zgodzić Telewizja Polska, która transmituj wybrane mecze na ogólnodostępnych antenach, głównie w TVP2. -- mówi Kanałowi Sportowemu Marek Szkolnikowski, dyrektor TVP Sport. -- dodaje.Szef TVP Sport przyznał także, że mecze Ekstraklasy w TVP2 nie sprawdziły się. -- mówi Skolimowski.Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa, Ekstraklasa wznowi rozgrywki w ostatnim weekend maja 2020 roku. Bez publiczności.