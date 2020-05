Z czego najbardziej dumni są mieszkańcy polskich "Supermiast"? Wyniki plebiscytu Gazety Wyborczej

Łukasz Szewczyk

• Ogłoszono wyniki plebiscytu "Supermiasta", zorganizowanego z okazji 30-lecia pierwszych w historii III RP wyborów do rad gmin.

Plebiscyt, który trwał do końca kwietnia 2020 roku, to część akcji "Supermiasta" prowadzonej przez "Gazetę Wyborczą" od połowy marca. Projekt przebiegał dwuetapowo. Najpierw redakcje lokalne poprosiły mieszkańców poszczególnych miast o wskazanie inicjatyw, inwestycji czy przemian, z których są najbardziej dumni - pod hasłem "Co nam się udało?". Propozycje były bardzo różne - zgłaszano stadiony, dworce, drogi czy lotniska, udane rewitalizacje (często wiążące się z powrotem miast nad wodę), wielkie wydarzenia kulturalne, zjawiska społeczne (jak np. budowa lokalnych społeczności i wspólne działania), a także inicjatywy ekologiczne. Ze wszystkich propozycji dziennikarze wydań lokalnych "Gazety Wyborczej" wybrali po kilka lub kilkanaście i poddali je pod głosowanie internetowe. Plebiscyt był promowany nie tylko przez redaktorów i dziennikarzy, ale też wsparli go prezydenci miast, marszałkowie województw, aktywiści miejscy, lokalne instytucje samorządowe.- komentuje Mikołaj Chrzan, zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" i szef redakcji lokalnych.Z czego najbardziej dumni są mieszkańcy polskich "Supermiast"? Oto wyniki:• Białystok - Inwestycyjny boom (32 proc. głosów)• Bielsko-Biała - Ekologia i Klub Gaja (60 proc.)• Bydgoszcz - Wyspa Młyńska i przywracanie Brdy miastu (48 proc.)• Częstochowa - Modernizacja Alej NMP i pl. Biegańskiego (17 proc.)• Gdańsk - Port Lotniczy im.Lecha Wałęsy (28 proc.)• Gdynia - Trolejbusy (22 proc.)• Gliwice - Budowa fabryki Opla i specjalna strefa ekonomiczna (21 proc.)• Gorzów Wielkopolski - Bulwary nad Wartą (26 proc.)• Katowice - Siedziba NOSPR (23 proc.)• Kielce - Powstanie i działalność Targów Kielce (58 proc.)• Kraków - Walka ze smogiem (27 proc.)• Legnica - Oddanie mieszkańcom Akademii Rycerskiej (30 proc.)• Lubin - Darmowa komunikacja (37 proc.)• Lublin - Teatr NN i Teatr Stary (36 proc.)• Łódź - Light Move Festival (40 proc.)• Olsztyn - Zagospodarowanie brzegów jezior (27 proc.)• Opole - Miejska Biblioteka Publiczna (44 proc.)• Płock - Most Solidarności (29 proc.)• Poznań - Wolne Miasto Poznań (29 proc.)• Radom - Infrastruktura rowerowa (35 proc.)• Rybnik - Bulwary nad Nacyną (24 proc.)• Rzeszów - Tadeusz Ferenc, prezydent-wizjoner (33 proc.)• Sopot - Literacki Sopot (30 proc.)• Sosnowiec - Stawiki (33 proc.)• Szczecin - Powrót nad Odrę (25 proc.)• Świdnica - Rewitalizacja terenów zielonych (27 proc.)• Toruń - Zespół Staromiejski na liście UNESCO (41 proc.)• Wałbrzych - Budowa obwodnicy (28 proc.)• Warszawa - Budowa metra (29 proc.)• Wrocław - Solidarna obrona przed powodzią (20 proc.)• Zielona Góra - Elektryczne autobusy (27 proc.)Pełne wyniki plebiscytu "Supermiasta" można znaleźć na stronach lokalnych Wyborcza.pl. W ogólnopolskim wydaniu dziennika znalazło się też podsumowanie akcji.Dodatkowo, dziennikarki i dziennikarze ze wszystkich redakcji lokalnych "Gazety Wyborczej", którzy na co dzień piszą o różnych aspektach funkcjonowania swoich miast, zdecydują o przyznaniu nagród "Gazety Wyborczej" dla wyjątkowych "Supermiast".Ważną częścią akcji "Supermiasta" są też publikacje pod hasłem "Supermiasta". Czytelnicy lokalnych wydań "Gazety Wyborczej" i serwisów lokalnych Wyborcza.pl poznali już dzięki nim m.in. listę ok. 200 miejsc i inicjatyw, które są dumą poszczególnych miejscowości.22 kwietnia br. ukazał się też specjalny dodatek pod tytułem"Supermiasta" - 40-stronicowy magazyn, przedstawiający dokonania polskiego samorządu. Znalazły się w nim rozmowy z prezydentami polskich miast, m.in. Aleksandrą Dulkiewicz z Gdańska, Rafałem Trzaskowiskim z Warszawy czy Jackiem Majchrowskim z Krakowa o kondycji samorządów, ich problemach i widokom na przyszłość.Redakcja planuje też wydanie kolejnego specjalnego magazynu "Supermiasta" - 16 czerwca 2020 roku.Akcję "Supermiasta" wspiera autopromocja w wydaniach "Gazety Wyborczej", na Wyborcza.pl i na profilach redakcji w mediach społecznościowych.