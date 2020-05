Telewizja Metro podpowie "Jak się uczyć" w czasie koronawirusa

Łukasz Szewczyk

• Krótkometrażowa forma "Jak się uczyć" w telewizji Metro

• Dziennikarka tvn24.pl Justyna Suchecka, specjalizująca się w tematyce edukacyjnej, zadawać będzie ekspertom pytania dotyczące uczenia się w domu.

Pandemia koronawirusa, zamknięcie szkół i przejście na zdalne nauczanie postawiła uczniów, nauczycieli i rodziców w nieznanej dotąd rzeczywistości. Okazuje się, że uczniowie, nauczyciele i rodzice mają ogromne problemy z adaptacją do nietypowej sytuacji.- komentuje zarządzający Metro, Maciej Świerzawski.W programie "Jak się uczyć" dziennikarka Justyna Suchecka, autorka wydanej właśnie książki "Young Power - 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat" rozmawiać będzie z ekspertami z różnych dziedzin o problemach zdalnego nauczania. Wspólnie z nimi przedstawiać będzie praktyczne porady, jak w wymuszonej pandemią rzeczywistości powinni postępować uczniowie, nauczyciele i rodzice, na co zwracać uwagę, czego unikać?Premiery 5-minutowych wywiadów na antenie Telewizji Metro od poniedziałku do piątku o godz. 18:40, powtórki następnego dnia o godz. 12:55.Partnerem programu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne - wydawca serwisu WSiPnet.pl oraz założyciel Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych ORKE.pl, promującego standardy zdalnej edukacji.