Radio Zet z nową oprawą dźwiękową. "Radio zet i już" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Radio Zet wprowadziło nową oprawę dźwiękową.

• Głównym jinglem pozostaje charakterystyczne logo melody "Radio ZET i już".

Nowa oprawa dźwiękowa objęła wszystkie pasma oraz Wiadomości Radia ZET. Została stworzona we współpracy ze studiem nagraniowym GrooveWorx z Los Angeles, które w latach 90. skomponowało charakterystyczną melodię "Radio ZET i już". Hasło wymyślone przez Andrzeja Woyciechowskiego stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i ponadczasowych w historii polskiej radiofonii.Dotychczas jingle "Radio ZET i już" śpiewali m.in.: Anna Maria Jopek, Edyta Bartosiewicz, Kayah, Andrzej Piaseczny, Andrzej Krzywy, Grzegorz Markowski, Justyna Steczkowska czy Agnieszka Chylińska. Od poniedziałku dołączyli do nich Lanberry - utalentowana piosenkarka młodego pokolenia, której przeboje "Ostatni most", "Nie ma mnie", "Zew" czy "Piątek" doskonale są znane słuchaczom Radia ZET, oraz Patryk Skoczyński - gwiazda 6. edycji programu "The Voice of Poland". Jego singiel "Dom" z początku roku, zapowiadający debiutancki album, został ciepło przyjęty przez krytyków muzycznych i od razu zjednał mu rzeszę fanów. Głosu do dźwięku "Minęła właśnie..." użyczyli Aleksandra Tabiszewska - wokalistka współpracująca z takimi gwiazdami jak Zakopower, Monika Brodka, Kayah czy Bracia, oraz Jakub Jurzyk - finalista 4. edycji talent show "X Factor" i wykonawca wielu popularnych piosenek z bajek dla dzieci.- powiedział Dain Blair, szef GrooveWorx.W sesji nagraniowej, oprócz polskich artystów, wzięli udział muzycy współpracujący z największymi światowymi gwiazdami muzyki (m.in.: Billy Idolem, Simple Minds, Michaelem Buble, Blink 182, Jamesem Bluntem, Celine Dion, Pink, Seleną Gomez, Justinem Bieberem i wokalistą The Weeknd), w tym: Mark Schulman (perkusja), Dan Lutz (gitara basowa), Roger Manning Jr (klawisze) i Jonathan Berry (gitara). Producentem dźwięku był Gerhard Joost, który na swoim koncie ma współpracę m.in. z Usherem, Missy Elliot, Michaelem Jacksonem, Timbalandem , Steviem Wonderem czy Stevem Perrym (Aerosmith).W związku ze zbliżającymi się 30. urodzinami Radia ZET okazjonalne wersje jingla "Radio ZET i już" nagrały również największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Wśród nich: Grzegorz Markowski, Patrycja Markowska, Roxie Węgiel, Cleo, Beata Kozidrak, Artur Gadowski, Marcin Sójka,Robert Gawliński, Piotr Cugowski, Ania Wyszkoni, Andrzej Piaseczny, Igor Herbut, Kamil Bednarek, Natalia Szroeder, Sylwia Grzeszczak i wielu innych.