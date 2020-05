Polska premiera serialu "Creepshow" w AMC

Łukasz Szewczyk

• W czerwcu polska premiera "Creepshow" w telewizji AMC

• Serial powstał na podstawie kultowego filmu z 1982 roku zrealizowanego według scenariusza Stephena Kinga

Plakat serialu "Creepshow"

AMC ogłosiło datę polskiej premiery "Creepshow" - serialowej antologii utrzymanej w klimacie horroru. Na antologię składa się dwanaście mrożących krew w żyłach opowieści, przedstawionych w dwunastu półgodzinnych odcinkach. Nawiedzone domki dla lalek, wilkołaki, mordercze gobliny, nikczemne dzieciaki w przebraniach podczas Halloween, zmarli oraz przypadki medycznych cudów - to tylko mały przedsmak tego, czego można się spodziewać. Nigdy nie wiadomo, co czai się na kolejnej stronie...Producentem wykonawczym serii jest showrunner Greg Nicotero "Creepshow" powstał na podstawie kultowego filmu z 1982 roku, do którego scenariusz napisał Stephen King, a za reżyserię odpowiadał George A. Romero.- powiedział Nicotero. -- dodałW "Creepshow" pojawia się cała plejada gwiazd, wśród nich: David Arquette, Adrienne Barbeau, Tobin Bell, Big Boi, Jeffrey Combs, Kid Cudi, Bruce Davison, Giancarlo Esposito, Dana Gould, Tricia Helfer i DJ Qualls.Seria przedstawia adaptacje opowiadań Stephena Kinga, Joego Hilla, Joego R. Lansdale'a, Josha Malermana i innych. Za produkcję potworów pojawiających się w serialu oraz charakteryzację odpowiada Studio KNB EFX GROUP należące do Nicotero, wielokrotnie nagradzane i nominowane do najbardziej prestiżowych wyróżnień: nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, BAFTA i Emmy.Serial "Creepshow" będzie emitowany w każdy poniedziałek o 22:00 (od 22 czerwca 2020 roku) na antenie AMC Polska.