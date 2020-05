Nowa platforma hybrydowej TVP w naziemnej telewizji cyfrowej. Jak korzystać?

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polska uruchomiła nową usługę w naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T)

• W ofercie m.in. filmy i seriale dla dzieci i dorosłych, programy informacyjne i publicystyczne, programy rozrywkowe, koncerty, spektakle Teatru Telewizji

Telewizja hybrydowa, to połączenie tradycyjnej techniki telewizyjnej z nowoczesnymi technologiami internetowymi. Aby móc korzystać z nowych funkcjonalności należy mieć w domu telewizor odbierający telewizję naziemną z tradycyjnej anteny, mieći mieć aktywowaną w ustawieniach telewizora funkcję o nazwie HbbTV (Hybrid Broadband Broadcast Television) w wersji 1.0 lub nowszej. Aby ustalić posiadaną wersję HbbTV i sposób aktywacji tej funkcjonalności należy sprawdzić dane odbiornika udostępnione przez producenta w instrukcji obsługi, czy na internetowych stronach wsparcia producenta. Podczas oglądania programów Telewizji Polskiej w dolnym prawym rogu ekranu pojawi się grafika-zaproszenie, która zachęca do włączenia nowej usługi Telewizji Polskiej.Odświeżona wersja serwisu została zaprojektowana z uwzględnieniem najnowszych trendów i doświadczeń konsumenckich. Kładzie nacisk na nowoczesną prezentację treści. Platforma zyskała nowe logo, przejrzysty wygląd, dostępna jest za jej pośrednictwem różnorodna oferta programowa. Nawigacja serwisu jest intuicyjna, pozwala w łatwy sposób przełączać się między kategoriami programowymi oraz umożliwia szybki dostęp do pożądanych treści, wykorzystując jedynie podstawowe klawisze nawigacyjne pilota.Dzięki platformie hybrydowej TVP od teraz, bezpośrednio z ekranu telewizora można też obejrzeć program każdego z szesnastu oddziałów terenowych Telewizji Polskiej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najmłodszych widzów i ich rodziców, w specjalnie utworzonej kategorii "Dla Dzieci" udostępnione zostały bajki, seriale i audycje edukacyjne. Uczniowie mogą w dowolnym momencie odtworzyć lekcje dostępne w ramach projektu "Szkoła z TVP", nawet jeśli na komputerze w domu drugie dziecko uczestniczy aktualnie w zajęciach online. Udostępnione zostały także programy takie jak TVP Polonia, TVP Parlament oraz anglojęzyczny kanał Telewizji Polskiej - PolandIN.Odświeżona platforma hybrydowa Telewizji Polskiej oferuje również bardzo praktyczne funkcjonalności takie, jak pogoda z prognozą godzinową (72h) i długoterminową (10 dni) oraz dostęp do informacji z Regionalnego System Ostrzegania prowadzony przy współpracy Telewizji Polskiej z MSWiA, za pośrednictwem którego obywatele informowani są o lokalnych zagrożeniach, czy ostrzeżeniach np. utrudnieniach drogowych w podziale na województwa.Uruchomienie odświeżonej wersji platformy hybrydowej Telewizji Polskiej jest pierwszym etapem prac nad uatrakcyjnieniem oferty usług dostępnych w ramach naziemnej telewizji cyfrowej i udostępnienia widzom, z wykorzystaniem sieci internet, funcjonalności znanych do tej pory jednynie z płatnych platform telewizyjnych.