UPC: Nowe oferty TV z internetem. Pakiet Canal+ za darmo nawet przez rok

Łukasz Szewczyk

• UPC Polska wprowadza do swojej oferty nowe promocje

• Canal+ za darmo nawet przez rok

W ramach nowej oferty promocyjnej sieć UPC Polska przygotowała trzy główne pakiety telewizji cyfrowej wraz z internetem. W zależności od wybranego pakietu użytkownicy zyskują(8 kanałów Canal+) przez 3, 6 lub 12 miesięcy bez zobowiązania. Co oznacza, że po darmowym okresie promocyjnym klient sam decyduje czy ogląda Canal+ dalej (44,99 zł miesięcznie) lub rezygnuje w dowolnym momencie.zyskują klienci, którzy wybiorą pakiet usług za 119,99 zł, na który składają się: telewizja cyfrowa (165 kanałów) + dekoder Horizon z nagrywarką oraz internet światłowodowy do 1 Gb/s + modem Giga Connect Box z WiFi.Darmowy dostęp do Canal+otrzymają klienci wybierający pakiet za 99,99 zł, zyskując dodatkowo promocyjny abonament 49,99 zł przez trzy pierwsze miesiące. W pakiecie: telewizja cyfrowa (165 kanałów) + dekoder Horizon z nagrywarką oraz internet światłowodowy do 500 Mb/s + modem Giga Connect Box z WiFi.Z kolei darmowy dostęp do Canal+otrzymają użytkownicy wybierający pakiet usług w cenie 79,99 zł miesięcznie, na który składają się: telewizja cyfrowa (126 kanałów) + dekoder Horizon z WiFi oraz internet światłowodowy do 300 Mb/s.Zobowiązanie na główne usługi (telewizja cyfrowa, internet) wynosi 24 miesiące.Promocja dotyczy nowych klientów i obowiązuje do końca sierpnia 2020 roku lub do odwołania