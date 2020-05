Sport na żywo wraca też do Golf Channel Polska. Pojedynek gwiazd

Łukasz Szewczyk

• Pojedynek gwiazd golfa na żywo w Golf Channel Polska

Pandemia koronawirusa bezlitośnie zatrzymała świat sportu kilka tygodni temu. Stopniowo jednak transmisje sportowe wracają do telewizji, a rozpocznie je prawdziwa golfowa niespodzianka. Jedną z pierwszych okazji do podziwiania gwiazd sportu na żywo będzie TaylorMade Driving Relief - pojedynek gwiazd golfa, 17 maja w Golf Channel Polska. Naprzeciwko siebie stają dwa gwiazdorskie duety. Pierwszy zespół stanowią: golfista numer 1 na świecie: Rory McIlroy i 20-krotny zwycięzca turniejów PGA TOUR: Dustin Johnson. Druga drużyna to: ulubieniec publiczności, jeden z najlepszych golfistów ostatnich lat: Rickie Fowler oraz 21-letnia nowa gwiazda o unikatowym, niepodrabialnym stylu uderzenia: Matthew Wolff. Walka toczyć się będzie o 4 miliony dolarów na cele charytatywne: McIlroy i Johnson będą swoją grą zbierać fundusze dla American Nurses Foundation (Amerykańskiej Fundacji Pielęgniarek), a Fowler i Wolff dla CDC Foundation (Fundacji Centrów Kontroli i Prewencji Chorób). Gospodarzem meczu będzie Seminole Golf Club na Florydzie - od wielu lat uważane za jedno z najlepszych pól golfowych świata. Co więcej, będzie to historyczne, pierwsze transmitowane stamtąd wydarzenie.Komentuje Jacek Person.Po kilkutygodniowej przerwie wznawia rozgrywki również PGA TOUR - najbardziej prestiżowy cykl zawodów golfowych świata. Na 11 czerwca zaplanowany jest pierwszy turniej Charles Schwab Challenge w Fort Worth w Teksasie. Ze względu na dużą liczbę odwołanych zawodów, każdy kolejny turniej jest okazją do zdobycia niezbędnych punktów w rankingu FedExCup. Zatem niebawem możemy co tydzień spodziewać się najlepszych zawodników i emocjonującej walki na każdym dołku, bowiem już 18 czerwca rozpoczyna się RBC Heritage, a 25 czerwca Travelers Championship. Transmisje z PGA TOUR co tydzień w Golf Channel Polska.