Korupcja w ochronie zdrowia i siła dziennikarstwa śledczego. Premiera dokumentu HBO Europe (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wydarzenia, które miały miejsce po pożarze w 2015 roku w klubie Colectiv w Bukareszcie

• Dziennikarze śledczy odkryli masowe oszustwa w rumuńskim systemie opieki zdrowotnej, ujawniając tym samym skalę istniejącej korupcji

"Colectiv" jest zapisem wydarzeń, do których doszło w ciągu pierwszego roku po pożarze w klubie nocnym Colectiv w Bukareszcie. Pożar, w którym zginęło 27 osób, a 180 zostało rannych, był ogólnonarodową tragedią. Kiedy niedługo po tym tragicznym zdarzeniu kolejne ofiary poparzeń zaczęły umierać w szpitalach od ran, które nie zagrażały ich życiu, jeden z lekarzy poinformował o tym zespół dziennikarzy śledczych. Jak po nitce do kłębka, dziennikarze zaczęli odkrywać kolejne oszustwa w służbie zdrowia. Twórcy dokumentu towarzyszyli z kamerą w tym dochodzeniu zarówno przedstawicielom lokalnych władz, jak i dziennikarzom, którzy próbowali dotrzeć do prawdy.Film to bezkompromisowe spojrzenie na wpływ dziennikarstwa śledczego w najlepszym wydaniu. To zarazem konfrontacja człowieka z systemem, zderzenie prawdy i manipulacji, partykularnych interesów oraz interesu publicznego, a także odwagi i indywidualnej odpowiedzialności. Prasa międzynarodowa określiła ten dokument jako "jeden z najlepszych filmów o dziennikarstwie" (IndieWire), a także "arcydzieło o władzy, korupcji i kłamstwach" (Rolling Stone), który "otwiera oczy i łamie serce" (Variety).Reżyserem filmu dokumentalnego "Colectiv" jest wielokrotnie nagradzany niemiecko-rumuński reżyser Alexander Nanau. Jego głośny dokument zatytułowany "Świat według Iona B." (The World According to Ion B.) zdobył Międzynarodową Nagrodę Emmy w 2010 roku. Kolejna produkcja "Toto i jego siostry" (Toto si surorile lui) otrzymała w 2015 roku nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej."Colectiv" wyprodukowany został przez Alexander Nanau Production, HBO Europe i Samsa Film. Obraz miał swoją światową premierę podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji w 2019 roku, gdzie zakwalifikował się do Oficjalnej Selekcji w sekcji pokazów pozakonkursowych. Jego premiera w Ameryce Północnej odbyła się podczas festiwalu TIFF w Toronto. Produkcja zdobyła nagrodę dla najlepszego dokumentu podczas 15. edycji Festiwalu Filmowego w Zurichu. Film pokazywany był także na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Sundance sekcji Spotlight.W serwisie film będzie dostępny od rana, premiera na antenie HBO odbędzie się natomiast o godzinie 21:45.