Zabawki ruszają do boju. Premiera "Power Players" w Cartoon Network

Łukasz Szewczyk

• Nowe przygody nowego bohatera Axela i jego nieustraszonej ekipy zabawek w Cartoon Network

• Odważna drużyna stara się przeciwstawić przebiegłemu Madcapowi i jego sojusznikom.

• Bohaterowie przekonują się, że ich siła tkwi we współpracy i wzajemnym zaufaniu

Ta premiera przekona wszystkich, że zabawki mogą kryć w sobie ogromną siłę! Axel jest z pozoru zwyczajnym chłopcem. Okazuje się jednak, że posiada oryginalną supermoc - potrafi zmieniać się w zabawkę i wraz z swoimi towarzyszami, m.in.: Sierżantem Szarżą, Niedźwierzyńcą i Galileo tworzy niemal niepokonaną drużynę, która dzielnie stara się bronić baterię z życiomocą przed złowieszczym Madcapem i jego wyszkolonymi poplecznikami. Każdy z tych bohaterów posiada inne umiejętności, a razem tworzą naprawdę zgraną i skuteczną drużynę.Już od 18 maja na Cartoon Network będzie można oglądać emocjonujące przygody Axela i jego przyjaciół! Wśród wielu perypetii znajdzie się także ta, gdy drużyna będzie próbować powstrzymać Orangutora przed kradzieżą nowego wynalazku opracowanego przez wujka Andrew - Zwalacza z nóg. Cała operacja będzie musiała być przeprowadzona bardzo ostrożnie. Wszystko po to, by nie obudzić wujka! Co wymyślą zabawki, by powstrzymać tę kradzież?Premiera serialu "Power Players" w poniedziałek 18 maja o 18:00. Emisja codziennie o 18:00 na Cartoon Network.