Premiera drugiego sezonu serialu "Okręt" w Epic Drama

Łukasz Szewczyk

• Wysokobudżetowy serial "Okręt" po przerwie wraca na ekrany

• Premiera na antenie Epic Drama

Pierwsza seria wojennego dramatu, inspirowanego bestsellerową powieścią Lothara-Günthera Buchheima i nominowanym do Oscara dziełem Wolfganga Petersena pod tym samym tytułem, zyskała międzynarodowe uznanie krytyków. Koprodukcja Sky Deutschland, Bavaria Fiction i Sonar Entertainment ukazuje trudną rzeczywistość II wojny światowej poprzez zestawienie dwóch fabuł toczących się równolegle na lądzie i morzu.Akcja drugiego sezonu rozpoczyna się w grudniu 1942 r. Doświadczony oficer marynarki Johannes von Reinhartz (Clemens Schick) zostaje wysłany w tajną misję na wschodnie wybrzeże USA w celu wysadzenia na ląd sabotażystów. Jego lojalność jest podawana w wątpliwość, dlatego w ślad za nim zostaje wysłany Wrangel (Stefan Konarske), dowodzący U-612. Były dowódca U-612 Hoffmann (Rick Okon) ledwo unika śmierci na Oceanie Atlantyckim. W Nowym Jorku znajduje schronienie u Sama Greenwooda (Vincent Kartheiser), który zawdzięcza mu życie. Tymczasem w La Rochelle Simone (Vicky Krieps) nadal potajemnie pomaga osobom dotkniętym nazistowską okupacją. Szef gestapo, Forster (Tom Wlaschiha), nabiera podejrzeń, że Simone i jej współlokatorka Margot (Fleur Geffrier) podejmują działania w celu zorganizowania ucieczki żydowskiej rodzinie.Do obsady drugiego sezonu dołączyli m.in. Clemens Schick, Thomas Kretschmann, Rochelle Neil, Ulrich Matthes, Paul Bartel, Michael McElhatton i Sebastian Hülk. Nie zabraknie również gwiazdorskiej obsady z poprzedniego sezonu: Vicky Krieps - nagrodzona za najlepszą rolę kobiecą w pierwszym sezonie, Tom Wlaschiha, Rick Okon, Vincent Kartheiser, Fleur Geffrier, Thierry Frémont, Rainer Bock, Leonard Scheicher oraz Stefan Konarske.Nowy sezon to pełne napięcia sceny i zwroty akcji, ale również pogłębione psychologicznie studia postaci. Zdjęcia realizowano m.in. w La Rochelle, Manchesterze, Liverpoolu, Pradze i na Malcie. Za reżyserię i scenariusz drugiego sezonu serialu odpowiedzialny jest Matthias Glasner oraz Rick Ostermann. Zdjęcia zrealizowali David Luther i Philipp Blaubach.Sezon drugi liczy 8 odcinków.Serial "Okręt" będzie emitowany tylko na kanale Epic Drama. Koncern Viasat World posiada wyłączne prawa do dystrybucji filmu na wybranych rynkach międzynarodowych.