Ekstraklasa wraca na stadiony. Nowe wytyczne dla TV i dziennikarzy w czasie koronawirusa

Łukasz Szewczyk

• Ekstraklasa przygotowała regulaminy określające zasady organizacji meczów w okresie pandemii

• Szczegółowe wytyczne dotyczą obszarów: organizacji meczu, marketingowego, produkcji TV i współpracy z mediami

- mówi prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki. -- dodaje Animucki.Jak będzie wyglądała organizacja meczów PKO Banku Polskiego w najbliższych tygodniach? Najważniejszym z zapisów regulaminu jest. Osoby z identyfikatorami przyporządkowującymi ich do danego obszaru, nie będą mogły przemieszczać się do innego sektora.Kluczowym miejscem na obiekcie będzie "strefa zero", w której przebywać będą jedynie te osoby, które przeszły wcześniej izolację i zostały przebadane na obecność koronawirusa.Ekstraklasa rekomenduje, aby kluby podejmowały wszelkiei nie gromadzenia się w związku z organizacją spotkań ligowych. Wszystkie osoby pracujące na stadionie (z wyjątkiem piłkarzy i sędziów oraz trenerów przekazujących wskazówki zawodnikom) zostaną zobowiązane do zasłaniania ust i nosa do momentu opuszczenia przez nich obiektu.- tłumaczy dyrektor operacyjny Ekstraklasy S.A., Marcin Stefański.Nie wpłynie to jednak na standard przeprowadzanych transmisji. Prawie 300 pracowników poddało się też izolacji, zgodnie z zasadami nakreślonymi przez zespół medyczny pod nadzorem prof. Krzysztofa Pawlaczyka.- wyjaśnia dyrektor operacyjny Ekstraklasa Live Park, Marcin Serafin.Wyznaczone zostaną dla nich specjalne miejsca poza strefami, w których mogą poruszać się osoby objęte izolacją. Dodatkowo, poza tym limitem,- dla tych ostatnich przewidziano ograniczenie do 10 osób na mecz.Wszystkie zapisy w regulaminie będą na bieżąco korygowane zgodnie z kolejnymi rekomendacjami wydawanymi przez Ministerstwo Zdrowia i inne organy państwowe.Jak już informowaliśmy , powrót rozgrywek Ekstraklasy zaplanowano na ostatni weekend maja. Mecze odbędą się bez udziału kibiców.