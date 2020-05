Quizy edukacyjne na platformie hybrydowej TVP

Łukasz Szewczyk

• Nowe usługi na platformie hybrydowej TVP w naziemnej telewizji cyfrowej

• Uczniowie szkół podstawowych będą mogli na bieżąco sprawdzać swoją wiedzę i czynnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na antenach TV

Dostępne na platformie hybrydowej TVP quizy oparte są o materiały z lekcji prowadzonych w ramach projektu "Szkoła z TVP" i adresowane do uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. Pytania tworzone są przez specjalnie powołany do tego zespół nauczycieli. Zakres tematyczny quizów jest zróżnicowany i obejmuje wszystkie przedmioty.Do wzięcia udziału w quizie wystarczy pilot telewizyjny. Test (w formie nakładki na ekran) wywoływany jest zielonym przyciskiem. Wyboru odpowiedzi dokonuje się, używając przycisków kierunkowych i zatwierdza przyciskiem "OK". Poprawne odpowiedzi podświetlane są na zielono, błędne - na czerwono.Udział w quizie jest dobrowolny, uczniowie sami decydują, w którym momencie go rozpocząći na ile pytań odpowiedzieć a po wykonaniu zadania mogą sprawdzić swój wynik oraz - w razie potrzeby - powtórzyć test.