Świat sportów walki w pigułce. Nowy magazyn "Total Combat" w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• Fightklub rozpoczyna emisję nowego magazynu z podsumowaniem tygodnia w bokserskich ringach, w oktagonach i na matach całego świata

W półgodzinnym programie znajdzie się spektrum wszystkich najważniejszych wydarzeń ze świata sportów walki. Autorzy "Total Combat" są na najważniejszych bokserskich galach, zaglądają za kulisy największych gal MMA z UFC i One Championship włącznie, serwując widzom najatrakcyjniejsze kąski z samych gal, ale też zza kulis najważniejszych wydarzeń. Od połowy maja program po raz pierwszy z polskim komentarzem będą mogli również oglądać kibice w naszym kraju. Premierowe odcinki "Total Combat" będą pojawiały się w każdy piątek na antenie Fightklubu. Pierwszy z nich wyemitowany zostanie w piątek 15 maja o godz. 19.00, każdy kolejny będzie miał swoją premierę w piątki o godz. 19.30."Total Combat" to pierwszy tego typu magazyn, kompleksowo przedstawiający przekrój wszystkich najważniejszych wydarzeń w świecie sportów walki - nie tylko tych związanych z boksem i MMA, ale również z kick-boxingiem, Muay Thai, judo czy zapasami. Każda odsłona to przegląd po najważniejszych galach, ale też zapowiedzi najbliższych wydarzeń, sylwetki zawodników, migawki z obozów treningowych oraz pozaringowe informacje dotyczące największych gwiazd.