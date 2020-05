Grupa Cyfrowy Polsat: Spadek do 4,9 mln usług abonamentowych TV

Łukasz Szewczyk

• Grupa Cyfrowy Polsat w pierwszym kwartale 2020 roku notuje spadek liczby telewizyjnych usług abonamentowych

• Stabilna baza 5,6 mln klientów kontraktowych

• Ponad 2 mln klientów w Smart DOM

I kwartał 2020 r. w Grupie Cyfrowy Polsat_infografika_s

Na koniec marca 2020 roku Cyfrowy Polsat posiadałw systemie abonamentowym (spadek o 85 tys. rok do roku), w tym 1,187 mln usług multiroom (wzrost o 20 tys. rok do roku). Dodatkowo z płatnej telewizji w systemie przedpłatowym (pre-paid) operator posiada 171,9 tys. aktywnych usług (wzrost o 27,4 tys. rok do roku).W ujęciu kwartalnym, w porównaniu do czwartego kwartał poprzedniego roku, Grupa Cyfrowy Polsat notuje spadek o 46 tys. aktywnych usług płatnej telewizji w systemie abonamentowym oraz wzrost o 10,7 użytkowników płatnej telewizji w systemie pre-paid.(wzrost o 157 tys. rok do roku). Liczba RGU posiadanych przez klientów SmartDOM wzrosła do 6,12 mln., co oznacza spadek o 71 tys. w ujęciu rocznym. Każdy z nich posiada średnio 2,64 usługi z portfolio Grupy (telewizja / telefon / internet). Z kolei(wzrost o 466 tys. rok do roku). Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU) wzrósł do poziomu 85,4 zł.- podkreśla Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtela. -- dodaje Maciej StecPrzychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wyniosły 263 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV wyniósł 28,1%.- mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji PolsatBył to także bardzo dobry kwartał pod względem wyników finansowych - przychody Grupy wyniosły 2,85 mld zł, EBITDA przekroczyła 1 mld zł, a zysk netto osiągnął poziom 184 mln zł.